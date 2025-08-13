Kiszivárgott: Putyin ekkor fejezné be a háborút

Az ukrán hírszerzés becslése szerint a határidőt a háború rendkívül magas költségei indokolják: a katonai kiadások már az orosz állami költségvetés 42 százalékát teszik ki. Ez súlyos stagnálást okoz kulcsfontosságú ágazatokban, például a kohászatban és a nyersanyag-kitermelésben, írja az RBC Ukraine.

Vadim Szkibickij vezérőrnagy (Fotó: Képernyőkép)

Oroszország gazdasági indokai

A GUR szerint Moszkva vezetése tisztában van vele, hogy egy elhúzódó, nagy léptékű háború ellehetetlenítené az ország versenyképességét az olyan nagyhatalmakkal szemben, mint az Egyesült Államok vagy Kína. Ebben az esetben Oroszország csupán regionális hatalommá zsugorodna, korlátozott befolyással.

A lap szerint az orosz költségvetés nagy része jelenleg a front ellátására megy, miközben a társadalmi-gazdasági problémák – munkaerőhiány, demográfiai visszaesés – tovább mélyítik a válságot.

A Kreml olajár-függősége szintén kockázati tényező: ha a hordónkénti ár 50 dollárra esik, az úgynevezett Stabilizációs Alap 18 hónapig fedezheti a kiadásokat; 30 dolláros szintnél viszont már az év végére kimerülne. Ez kényszerítheti Moszkvát, hogy szünetet keressen vagy kompromisszumot kössön a szankciók enyhítése és a gazdaság stabilizálása érdekében.

Belarusz lavírozása

Szkibickij szerint Belarusz igyekszik egyensúlyozni a Nyugattal való kapcsolatok fenntartása és Oroszország támogatása között. Aljakszandr Lukasenka célja, hogy országát ne vonják be közvetlenül a háborúba, és megőrizze Belarusz szuverenitását.

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnök (Fotó: AFP/Szergej Bobiljov)

Ami a Zapad-2025 katonai gyakorlatot illeti, az előkészületek a tervek szerint haladnak, de Oroszországnak jelenleg nincsenek szabad tartalékai ahhoz, hogy nagy katonai csoportokat vezessenek be ezekre a gyakorlatokra, mivel minden csapata az Ukrajna elleni fronton harcol.

Trump Ukrajna szerint nem állapodik meg Putyinnal

Augusztus 15-én Donald Trump amerikai elnök Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Trump többször is jelezte, hogy szeretne tárgyalni egy területi cseréről Ukrajna és Oroszország között, ugyanakkor az ukrán lap szerint ígéretet tett arra, hogy nem köt megállapodást Putyinnal Ukrajna ügyében – ez szerinte kizárólag Kijev és Moszkva között dőlhet el.