Rémisztő jövőt jósolnak Európának a kutatók

A neves konfliktuskutató, David Betz professzor figyelmeztető prognózist adott közre Nyugat-Európa jövőjéről. Betz szerint, aki a londoni King's College tanulmányok tanszékén a „Háború a modern világban” tantárgy professzora, a kontinens nyugati felén szinte minden strukturális feltétel adott egy polgárháború kirobbanásához – írja az Exxpress osztrák hírportál.

A konfliktuskutató szerint a tömeges bevándorlás nem a lakosság, hanem az elitek projektje (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

Betz professzor a Berliner Zeitungnak adott interjújában rámutatott, hogy a társadalmi megosztottság, a többségi lakosság leértékelődése és az intézményekbe vetett bizalom drámai csökkenése együttesen rendkívül veszélyes helyzetet teremtett.

A politikai viták ma már nem tényszerű kérdések mentén zajlanak, hanem az identitás és a csoporthoz tartozás határozza meg a gondolkodást

– fejtette ki a szakértő.

Különösen aggasztónak tartja a „polarizált frakcionalizáció” jelenségét, amelyre példaként Nagy-Britanniát hozta fel, ahol egy egyre erősödő muszlim politikai mozgalom van kialakulóban.

A professzor rámutatott, hogy több európai országban az őshonos lakosság egy generáción belül kisebbségbe kerülhet saját hazájában. Az Egyesült Királyságban ezt 2060-ra prognosztizálják, más országokban ez korábban vagy később következhet be.

Betz hangsúlyozta, hogy a tömeges bevándorlás nem a lakosság, hanem az elitek projektje.

Nagy-Britanniában soha nem volt olyan választás, ahol a szavazók tudatosan a korlátlan migráció mellett döntöttek volna

– hívta fel a figyelmet a professzor.

A kutató szerint a bizalom hiánya és a gazdasági hanyatlás tovább fokozza a feszültségeket. Történelmi példákra hivatkozva rámutatott, hogy a jólét, a jó kormányzás és egy viszonylag egységes elit korábban megakadályozta a polgárháborúk kitörését, de ezek a pillérek ma már inognak a Nyugaton.

Betz két fő konfliktustengely mentén lát esélyt az erőszak kirobbanására: a nacionalisták és a poszt-nacionalisták, illetve az őshonos lakosság és az újonnan érkezettek között. A volt Jugoszlávia példájára utalva figyelmeztetett, hogy a helyzet hirtelen fordulhat rosszra.

A professzor számításai szerint öt éven belül akár 60 százalékos valószínűsége is lehet egy egy vagy több nyugat-európai országban kirobbanó polgárháborúnak.

Személyes megérzésem szerint a kockázat magas, valószínűleg az elkövetkező öt éven belül. Nem látok jeleket komoly politikai irányváltásra

– zárta gondolatait a konfliktuskutató.