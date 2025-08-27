Hatalmas a veszély: óriási robbanás rázta meg a Moszkvát ellátó kőolajvezetéket

Robbanás okozott tüzet a Moszkva üzemanyagellátása szempontjából kulcsfontosságú Rjazany–Moszkva kőolajvezetéken – írja a The Kyiv Independent ukrán hírportál egy az ukrán katonai hírszerzés (HUR) kötelékébe tartozó forrásra hivatkozva.

A kőolajvezetéket érintő tűzeset miatt veszélybe kerülhetett Moszkva üzemanyag-ellátása (Illusztráció, forrás: Pixabay)

A helyi médiumok egy nagy tűzről számoltak be a Moszkvától nagyjából 180 kilométerre található Rjazany külvárosában, Bozsatkovo falu közelében augusztus 26-án este, ahová a jelentések szerint sürgősségi szolgálatokat és javítócsapatokat vezényeltek a tűz megfékezésére és a károk helyreállítására. Orosz Telegram-csatornák azt állították, hogy egy hangos robbanást lehetett hallani a kőolajvezeték egy szakaszán.

A „hatalmas robbanás... következtében a kőolajtermékek szállítása Moszkvába (a vezetéken keresztül) határozatlan időre felfüggesztésre került” – állította az ukrán lapnak a katonai hírszerzési forrás. A robbanás okát nem közölték.

2018 óta a Transznyefty állami tulajdonú vezetéküzemeltető arra használja a vezetéket, hogy Moszkvát benzinnel lássa el. A vállalat az orosz hadseregnek is beszállítója.

У Рязанській області рф стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі «Рязань-москва», який є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до москви, — Суспільне.



Пишуть, після вибуху на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. pic.twitter.com/Ga44oyTSeD — Харківський кіт 🐱🇺🇦 (@TridentUA) August 27, 2025

A Transznyefty és a regionális tisztviselők nyilvánosan nem kommentálták a tüzet vagy annak lehetséges okait. A HUR forrása szerint a Transznyefty jelenleg felméri a károkat.

Az ukrán erők a teljes körű háború során többször is célba vették az orosz energiaipari infrastruktúrát szabotázsakciók és dróntámadások révén, azzal a céllal, hogy aláássák Moszkva gáz- és olajbevételeit.

A támadások az orosz üzemanyagellátásban is okoztak fennakadásokat. A Kuril-szigetek egyes részein például először korlátozták, majd teljesen leállították a lakossági üzemanyag-eladásokat. Az érintett terület közigazgatási vezetője szerint a rendelkezésre álló készleteket a speciális járműveknek ellátására kell felhasználni.