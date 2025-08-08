Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Bajban az ukránok: súlyos járvány tört ki a fronton

orosz-ukrán háború

Külföldi zsoldosokra csaptak le az oroszok – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy fegyverraktár is megsemmisült Odesszában. Az orosz erők külföldi zsoldosokra is lecsaptak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
orosz-ukrán háborúzsoldosokOdessza

Orosz csapatok egy külföldi zsoldosok elhelyezésére szolgáló pontot támadtak Odesszában – közölte Szergej Lebegyev koordinátor a RIA Novosztyi orosz hírügynökséggel.

Az orosz erők külföldi zsoldosokra is lecsaptak
Az orosz erők külföldi zsoldosokra is lecsaptak
Fotó: AFP

Ez egy ideiglenes elhelyezési pont külföldi zsoldosok érkezésére: voltak latinók, de európaiak is, azt mondják, hogy vannak aktív NATO-országbeli tisztek is. Helikopterekkel evakuálták őket, a többieket mentőautókkal 

– mondta.

Lebegyev hozzátette, hogy Odesszában egy nagy raktár is megsemmisült, amelyben fegyverek, esetleg rakéták voltak.

A TASZSZ orosz hírügynökség arról számolt be, hogy az orosz „Déli Csoport” tüzérsége Donyeckben megsemmisített egy magánházban található ukrán pilóta nélküli repülőgép-irányító pontot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!