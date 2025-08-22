Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC-nek nyilatkozott egy lehetséges találkozóról az orosz és az ukrán elnök között. Lavrov a csatornának megerősítette: Putyin kész tárgyalni, amennyiben készen áll egy tervezet a tárgyalást illetően.

Szergej Lavrov szerint Oroszország továbbra is kész tárgyalni ha van miről

Fotó: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

Az orosz külügyminiszter szerint nincs tervben találkozó Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin között, miután – az oroszok álláspontja szerint – továbbra sincs tervezet a találkozóra.

Nyilatkozatában Lavrov hangsúlyozta, hogy az alaszkai tárgyalások során Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin több kérdést is megvitattak. Ennek kapcsán a miniszter hangsúlyozta: Oroszország beleegyezett, hogy bizonyos kérdések tekintetében rugalmasságot mutat. Lavrov szerint azonban az orosz feltételek kapcsán – amelyek egy részében Washington is egyetért – „Ukrajna és Európai szponzorai” semmi rugalmasságot nem mutattak.

Ebbe beletartozik, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja és beletartozik a területi kérdések megvitatása. Zelenszkij ezek mindegyikére nemet mondott

– nyomatékosította Lavrov.

Az orosz külügyminiszter ehhez még hozzátette: Zelenszkij még az orosz nyelvet ellehetetlenítő törvény visszavonását sem hajlandó megfontolni.

Lavrov már többször beszélt erről

Fenntartható rendezés nem lehetséges a konfliktus kiváltó okainak elhárítása nélkül. Mindenekelőtt meg kell szüntetni Oroszországot a NATO bővítésével és Ukrajnának a NATO-ba történő bevonásával kapcsolatban érintő biztonsági fenyegetéseket

– emelte ki korábban a Magyar Nemzet számára adott exkluzív interjújában Szergej Lavrov. A külügyminiszter ekkor is hangsúlyozta, hogy a tárgyalásoknak és a békének vannak előfeltételei. Ilyen például a NATO-tagság kérdésén túl az emberi jogok tiszteletben tartása is.

A kijevi rezsim hadat üzent az orosz nyelvnek és az orosz kultúrának. Ukrajna alkotmányát és Kijevnek az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogainak védelmére vonatkozó nemzetközi kötelezettségeit megsértve olyan törvényeket fogadtak el, amelyek megtiltják az orosz nyelv használatát az oktatásban, a tudományban, a kultúrában, a médiában, a reklámokban, a szolgáltatásokban, sőt a mindennapi életben is, és az orosz nemzetiségűeket, akik nem voltak hajlandók lemondani őseikről és hagyományaikról, teljes diszkriminációnak vetették alá

– fogalmazott a kisebbségek helyzetével kapcsolatban Lavrov az interjúban.