Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lavrov elárulta, mikor találkozhat Putyin és Zelenszkij

Lavrov

Lavrov elárulta, mikor találkozhat Putyin és Zelenszkij

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az orosz külügyminiszter szerint már több alkalommal is jelezte Vlagyimir Putyin elnök, hogy kész tárgyalni. Szergej Lavrov szerint azonban ugyanez nem mondható el Volodimir Zeleszkij ukrán elnökről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
LavrovPutyinZelenszkij

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az NBC-nek nyilatkozott egy lehetséges találkozóról az orosz és az ukrán elnök között. Lavrov a csatornának megerősítette: Putyin kész tárgyalni, amennyiben készen áll egy tervezet a tárgyalást illetően. 

Szergej Lavrov szerint Oroszország továbbra is kész tárgyalni ha van miről
Szergej Lavrov szerint Oroszország továbbra is kész tárgyalni ha van miről 
Fotó: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

Az orosz külügyminiszter szerint nincs tervben találkozó Volodimir Zelenszkij és Vlagyimir Putyin között, miután – az oroszok álláspontja szerint – továbbra sincs tervezet a találkozóra. 

@nbcnews In an exclusive interview with @Meet the Press #MTP, Russian Foreign Minister #Lavrov says, “#Putin is ready to meet with #Zelenskyy when the agenda would be ready for a summit,” but adds that #Moscow ♬ original sound - nbcnews

Nyilatkozatában Lavrov hangsúlyozta, hogy az alaszkai tárgyalások során Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin több kérdést is megvitattak. Ennek kapcsán a miniszter hangsúlyozta: Oroszország beleegyezett, hogy bizonyos kérdések tekintetében rugalmasságot mutat. Lavrov szerint azonban az orosz feltételek kapcsán – amelyek egy részében Washington is egyetért – „Ukrajna és Európai szponzorai” semmi rugalmasságot nem mutattak. 

Ebbe beletartozik, hogy Ukrajna nem lehet a NATO tagja és beletartozik a területi kérdések megvitatása. Zelenszkij ezek mindegyikére nemet mondott

– nyomatékosította Lavrov. 

Az orosz külügyminiszter ehhez még hozzátette: Zelenszkij még az orosz nyelvet ellehetetlenítő törvény visszavonását sem hajlandó megfontolni. 

Lavrov már többször beszélt erről

Fenntartható rendezés nem lehetséges a konfliktus kiváltó okainak elhárítása nélkül. Mindenekelőtt meg kell szüntetni Oroszországot a NATO bővítésével és Ukrajnának a NATO-ba történő bevonásával kapcsolatban érintő biztonsági fenyegetéseket 

– emelte ki korábban a Magyar Nemzet számára adott exkluzív interjújában Szergej Lavrov. A külügyminiszter ekkor is hangsúlyozta, hogy a tárgyalásoknak és a békének vannak előfeltételei. Ilyen például a NATO-tagság kérdésén túl az emberi jogok tiszteletben tartása is. 

A kijevi rezsim hadat üzent az orosz nyelvnek és az orosz kultúrának. Ukrajna alkotmányát és Kijevnek az emberi jogok és a nemzeti kisebbségek jogainak védelmére vonatkozó nemzetközi kötelezettségeit megsértve olyan törvényeket fogadtak el, amelyek megtiltják az orosz nyelv használatát az oktatásban, a tudományban, a kultúrában, a médiában, a reklámokban, a szolgáltatásokban, sőt a mindennapi életben is, és az orosz nemzetiségűeket, akik nem voltak hajlandók lemondani őseikről és hagyományaikról, teljes diszkriminációnak vetették alá

– fogalmazott a kisebbségek helyzetével kapcsolatban Lavrov az interjúban. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!