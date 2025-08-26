Európai vezetővel tárgyalt Lavrov

Augusztus 26-án a szerb elnök, Alekszandar Vucsics telefonon tárgyalt Oroszország külügyminiszterével, Szergej Lavrovval a koszovói és boszniai helyzetről, valamint Szerbia és Oroszország gazdasági együttműködésének továbbfejlesztéséről. Vucsics az Instagramon közzétett bejegyzésében közölte, hogy az orosz diplomácia vezetőjével elsősorban a térség politikai helyzetét, Bosznia-Hercegovinát, valamint a kívülről gerjesztett válságot vitatták meg – számolt be róla az RTV.

Lavrov és Vucsics telefonon egyeztettek

Fotó: MILOS MISKOV / ANADOLU AGENCY

Lavrov minisztert tájékoztattam a belpolitikai helyzetről is, különösen Koszovó és Metohija ügyében, valamint a folyamatos kísérletekről, amelyek régen lakott otthonaiból próbálják elűzni népünket, és a nemzetközi közösség túlnyomó részének hallgatásáról

– írta Vucsics. Hangsúlyozta, hogy a „hosszú és szívélyes beszélgetésben” áttekintették a kétoldalú kapcsolatokat, megállapodtak a gazdasági együttműködés további erősítéséről és közös projektekben való részvételről.

Egyúttal elemeztük a politikai kapcsolatokat is, a kommunikáció és az együttműködés fejlesztésének szándékával különböző fórumokon, szervezetekben és intézményekben nemzetközi szinten. Abban is megállapodtunk, hogy tovább dolgozunk kapcsolataink fejlesztésén

– tette hozzá a szerb elnök.

Lavrov közösségi oldalán számolt be a hívásról

Augusztus 26-án a szerb fél kezdeményezésére telefonbeszélgetésre került sor Oroszország külügyminisztere, Szergej Lavrov és a Szerb Köztársaság elnöke, Alekszandar Vucsics között.

Azzal folytatódik a poszt, hogy megvitatták a kétoldalú napirend kulcskérdéseit, a nemzetközi fórumokon való együttműködést, különös tekintettel a két ország közötti kapcsolatok további fejlesztésére a stratégiai partnerség szellemében. A hívás során kiemelt figyelmet fordítottak a regionális ügyekre, különösen Koszovó helyzetére, valamint a Bosznia-Hercegovinával kapcsolatos fejleményekre. Hangsúlyozták az ENSZ Biztonsági Tanács 1244-es határozatának alapvető jelentőségét a koszovói rendezés kapcsán, valamint a boszniai felek számára a Daytoni Megállapodás szigorú betartásának szükségességét, amely világos nemzetközi jogi kereteket biztosít a két entitás és a három államalkotó nép közötti viszonyokhoz.

