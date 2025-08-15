Nyilvánvaló, hogy Moszkva nem fog belemenni egy neki kedvezőtlen békébe és megvannak a Kremlnek is a konkrét álláspontjai, amelyeket ma előterjesztenek. A csütörtökön kiszivárgott hírek szerint elképzelhető, hogy Oroszország a Krím-félsziget mellett megkapja Donyecket és Luganszkot, Herszon és Zaporozsje megyékben pedig a front jelen állásánál lenne a tűzszüneti vonal, amely akár az új államhatárt is képezheti a jövőben. Fontos kérdés a régióban található Zaporozsje atomerőmű sorsa is, amely jelenleg orosz ellenőrzés alatt áll. Ezeket a hírek sem amerikai sem orosz politikai források nem erősítették meg, viszont közel állnak Moszkva stratégiai céljaihoz. Mindenesetre Szergej Lavrov külügyminiszter is bizakodó, hogy a tárgyalások hasznosak lesznek és folytatódni is fognak. Németországban láthatóan nem örülnek a béke lehetőségének.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter konkrét tervekkel érkezett Alaszkába

Fotó: MAXIM SHEMETOV / POOL

Német politikusok a béketárgyalások ellen

Az ukrajnai békéért folytatott küzdelemben Marie-Agnes Strack-Zimmermann, az FDP (liberálisok) politikusa, sürgősen óva int az Oroszországgal szembeni engedmények politikájától, felidézve a második világháború kitörése előtti éveket. Nem szabad olyan békítő politikát folytatni, mint amilyet egykor Arthur Neville Chamberlain brit miniszterelnök folytatott a náci Németországgal szemben – mondta Strack-Zimmermann a német sajtó képviselőinek. „Európának nem egy újabb Neville Chamberlainre van szüksége. Európának egy Winston Churchillre van szüksége.” A politikusasszony híres oroszgyűlöletéről. Ő terjesztette azt a hazugságot, hogy orosz gyermekeket már 12 éves kortól lőni tanítanak Kalasnyikovval, hogy később lerohanják Európát.

A liberálisok nem kímélnék az ukrán életeket

Az európai parlamenti képviselő kijelentette: „Szeretnék egy olyan tisztán gondolkodó politikust látni Európában, mint Winston Churchill, és nem olyat, mint Chamberlain, aki a náci Németországgal szembeni békítő politikájával kulcsszerepet játszott a müncheni megállapodásban, és nem ismerte fel, hogy az agresszorral nem lehet békés politikát folytatni.” Semmilyen körülmények között sem szabad „befagyasztani” az orosz agressziós háborút Ukrajnában. Ergo ebből azt lehet leszűrni, hogy a liberálisok folytatnák a háborút, nem kímélve ukrán életeket, csak hogy Oroszország ne győzhessen. Láthatóan Strack-Zimmermann csacsi mód átsiklott azon a tényen, hogy Oroszország már megnyerte a háborút. Trump láthatóan izgatott a találkozó miatt, rengeteg interjút ad, míg Moszkvában a megszokott nyugalom honol és nem bocsátkoznak találgatásokba a médiumok.