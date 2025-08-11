Sikeresen tesztelték az új orosz lézerfegyvert

A továbbfejlesztett berendezés új lencserendszert kapott, aminek köszönhetően a fegyver sokkal koncentráltabb és erősebb lézersugarat képes kibocsátani, írta az orosz hírügynökség.

Az orosz lézeres drónellenes „sugárfegyver” prototípusa (Fotó: Képernyőkép)

A lézerfegyver működik

A kísérletek során a mérnökök acéllemezeket és külföldi gyártású drónszárnyakat égettek át. Az eredmények látványosak voltak: 50 méteres távolságból egy drón szárnyát mindössze 0,1 másodperc alatt, egy 10 milliméter vastag acéllemezt pedig 15-ször gyorsabban tudott átégetni, mint a korábbi modell.

Sikeresen elvégeztük a standteszteket 50 méteres távolságon. Növeltük a teljesítményt, csökkentettük az égetési folt átmérőjét, és a sebességet 15-szörösére emeltük. Tudjuk, hogy jó irányba haladunk, és tisztában vagyunk vele, milyen energiára lesz szükségünk a további fejlesztésekhez

– mondta a cégvezető.

A következő lépés a terepi tesztelés lesz nagyobb hatótávolságon. A „Poszoh” lézerfegyvert kifejezetten az FPV-drónok, köztük az ukrán „Ljutij” típus megsemmisítésére szánják, akár 1500 méteres távolságból is. Korábbi bemutatókon a rendszer 0,2 másodperc alatt képes volt megsemmisíteni egy ellenséges drón motorját, 500 méterről.

A fejlesztés célja, hogy a lézerfegyver a hátországban lévő fontos létesítményeket hatékonyan védje a drónfenyegetésektől, és gyors, pontos, valamint költséghatékony megoldást nyújtson a modern harctéri kihívásokra.

