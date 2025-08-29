Szívszorító üzenetet küldött a minneapolisi lövöldözésben meghalt kisfiú apja

Ahogy arról az Origo beszámolt, szerda reggel súlyos tragédia rázta meg Minneapolis déli részét: halálos lövöldözés tört ki az Annunciation katolikus iskola és templom területén. A riasztást követően, helyi idő szerint fél kilenc után nem sokkal, rendőrök és mentők özönlötték el a környéket. Három ember meghalt és tizennyolc megsérült az iskolai lövöldözésben Minneapolisban.

Lövöldözés volt egy katolikus iskolában Amerikában (Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

A lövöldözés áldozata lett a nyolcéves Fletcher Merkel és a tízéves Harper Moyski, akik szerdán haltak meg a minneapolisi Annunciation Katolikus Iskolában tartott misén. A sérültek között 6 és 15 év közötti gyerekek, valamint három, nyolcvan év feletti felnőtt volt. A rendőrség közlése szerint Robin Westman, (aki Robert Westman néven született) puskával lőtt be az iskola templomának ablakain, miközben a gyerekek a padokban ültek.

Az amerikai katolikus iskolában történt lövöldözés során meghalt két gyermek családja arról beszélt, hogy összetört a szívük gyermekük elvesztése miatt és „gyávának” nevezték a támadót.

„Összetört a szívünk”

Harper szülei, Michael Moyski és Jackie Flavin úgy emlékeztek a gyerekekre, mint „egy okos, vidám és nagyon szeretett 10 éves kislányra, akinek a nevetése, kedvessége és lelkesedése mindenkit megérintett, aki ismerte”.

Szívünk meghasadt nemcsak szülőként, hanem Harper nővére miatt is, aki imádta nagynővérét, és elképzelhetetlen veszteséget gyászol. Családként összetörtek vagyunk, és szavakkal nem lehet kifejezni fájdalmunk mélységét

– áll a nyilatkozatukban.

Arra szólították a vezetőket és a közösségeket, hogy „tegyenek érdemi lépéseket az országban tapasztalható fegyveres erőszak és mentális egészségügyi válság kezelése érdekében.

A változás lehetséges és szükséges is, hogy Harper története ne legyen csak egy a sok tragédia közül

- tette hozzá a nyilatkozat.

„Fletcher szerette a családját”

A Sky amerikai partnerhálózatának, az NBC Newsnak adott nyilatkozatában Fletcher apja, Jesse Merkel a „gyáva” gyilkost okolta azért, hogy a lövöldözésben meghalt fiút családja nem tudja „megölelni, beszélni vele, játszani vele, és nézni, ahogy az a csodálatos fiatalemberré válik, akivé válni készült”.

Fletcher szerette a családját, a barátait, a horgászatot, a főzést és minden sportot, amit űzhetett

- mondta, hozzátéve:

Bár a szívünkben és életünkben keletkezett űrt soha nem lehet kitölteni, remélem, hogy idővel családunk meggyógyulhat.

A férfi dicsérte „a templomban lévő gyermekek és felnőttek gyors és hősi cselekedeteit” is.

Ezeknek az embereknek és önzetlen cselekedeteiknek köszönhetően ez a tragédia nem lett sokkal súlyosabb. Hálás vagyok ezeknek az embereknek

– tette hozzá.