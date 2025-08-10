Lukasenka nem indul többet választáson

Lukasenka bejelentette, hogy 2030 után nem indul újra a választásokon – írja az Exxpress. A belarusz elnök utódlásának kérdéséről is beszélt.

Lukasenka 1994-ben lett először Fehéroroszország elnöke

Fotó: SERGEI BOBYLYOV / POOL

A belarusz elnök pozícióját éppen idén januárban erősítették meg, amelyet azonban a nyugat tisztességtelennek bélyegezett.

Lukasenka lehetséges utódjáról is beszélt

A friss megbízatás egyébként 2030-ig szól, tehát ezt a ciklust még egészen biztosan kitölti Lukasenka, aki beszélt az öröklés kérdéséről is. Ennek kapcsán elárulta: nem hiszi, hogy fia követné őt a sorba. Ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét, hogy egy utódja némileg más politikát folytatna majd.

Csak nem szabadna azonnal kidobnia semmit az ablakon, hanem csendben folytatnia az ország fejlesztését

– fogalmazott az elnök.