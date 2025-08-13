Kleptokrácia – így jellemzik sokan Ukrajna mai államberendezkedését, amit az ukránok korántsem tartanak demokráciának, mind inkább egy tarháló, kolduló, majd mindent ellopó kleptomán latorállamnak. De lakói úgy is jellemzik a kelet-európai országot, ahol egy modernkori kasztrendszer alakult ki. A felső kaszt éli luxuséletét, gondtalanul utazik, éttermekbe jár, a legújabb luxusautókat szerzi be, és még a katonai felmentését is megvásárolta esetleg kamu önkéntes a hadsereg számára. Ezzel szemben van az alsó kaszt, mely éhezik, bujkál, retteg attól, hogy mikor viszik el a frontra, és a határok is zárva vannak számára. Az alsó kaszt nagyobb része harcol, vagy éppen már el van temetve a végeláthatatlan katonatemetőkben, melyek gomba módra szaporodnak Ukrajnában.

Zelenszkij és felesége sem vetik meg a luxust

Fotó: AFP

Így néznek ki a katonatemetők Ukrajnában:

Míg egyeseknek tehát a biztos halál jut, addig Ukrajna „mazsorjai” (így hívják a gazdag zsúrfiúkat) dőzsölnek Európa különböző szegleteiben vagy éppen odahaza a menő klubokban, ahova a TCK, vagyis a hadkiegészítők emberei nem tehetik be a lábukat.

Ukrajna új fővárosa lehetne akár Monaco is, hiszen itt élnek a gazdag ukrán politikusok és családtagjaik, itt lakik a gazdag kijevi elit, és itt verik el a pénzüket is kaszinókban. De még saját kutyakozmetika szalonjuk is van, ahova ukránok járnak. Az alábbi monacói videó annyira ukrán hazafias, hogy a „minden Ukrajna lesz!” című sláger szól alatta.

Monaco hadtest – a luxuséletet élők

Ez a film pedig arról szól, hogy miként élnek nyugodt és boldog életet az ukrán elit tagjai Monacóban, úgy, hogy közben Ukrajnát fejőstehénként használják a különböző cégeiken keresztül. Politikusok, üzletemberek, gazdag ukrán szélhámosok Mekkája ez. Őket csak úgy hívják Ukrajnában, hogy Bataljon Monaco, vagyis Monaco hadtest.

Miután már a fél ukrán elit a francia riviérára költözött, ezért az ukrán újságírók is úgy döntöttek, hogy több részt forgatnak le a Monaco hadtestből. Van miből: luxus, hajók, csillogás, a szétrabolt Ukrajna „szegény”gyermekei.

A harmadik részben pedig – szintén Monacóban – megtalálják Leonyid Kucsma volt ukrán elnököt, a háborús Kramatorszk városának polgármesterét, és még egy ukrán oligarchát is, aki kiváló kapcsolatokat ápol Zelinszkijel. Érdemes megnézni! Egész estés program! Te meg, Mikola, menj és harcolj!