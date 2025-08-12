Az ukrán gazdagok nemcsak a sorozás és a kényszersorozás alól mentesülnek a korrupció révén, de ugyanúgy folytatják luxuséletüket, mint korábban. Az interneten több videó is látható arról, hogy hogyan menekülnek meg a gazdagok attól, hogy a frontra küldjék, rosszabb esetben a frontra kényszerítsék őket. A kényszersorozások brutalitásáról számtalan videó jelent meg az interneten, de olyan felvételek is láthatóak, amelyből egyértelmű: a gazdagokat, megfelelő fizetségért, békén hagyják a toborzótisztek.

Tombol a luxus Ukrajnában (Forrás: V4NA)

Вчора ввечері в Ужгороді #ТЦК провели фільтраційні заходи в місті.



Забирали усіх чоловіків в заручники, щоб звільнити, отримуючи викуп.



Саме для цього впроваджена примусова мобілізація.



А жорстоке насильство застосовується для підвищення вартості викупу з полону грабіжників.… pic.twitter.com/MjPMQO41w2 — Wenden (@WendenGall) May 3, 2025

Drága autók, luxus és partyk

Ukrajna nagyvárosaiban a gazdagok luxusautókkal járnak.

A hétvégi bulik, a nyaralások és a partyk is ugyanúgy zajlanak, mintha nem lenne háború.

Odesszában, a háború alatt is folyamatosan teltházzal működtek egyes szórakozóhelyek és a tengerparti bulik is gyakoriak, mind a mai napig.

A luxuspartyk résztvevőit egyáltalán nem feszélyezi, hogy rengetegen halnak meg a háborúban.

Korrupció és fényűző élet

Nemrégiben derült fény arra, hogy az ukrán vámhatóság egyik vezetője – Anatolii Komar – hivatalos jövedelméhez képest fényűző életet él, új, szinte palotának számító háza van, drága autóval jár, gyermekei pedig olyan iskolába járnak, ahol a tandíj magas összegét csak kevesen tudják kifizetni. Egy másik eset is borzolta a kedélyeket nemrégiben: miközben Ukrajna a háború terheit nyögi, és a világ minden tájáról érkeznek adományok az ország megsegítésére, az egyik legismertebb ukrán jótékonysági szervezet alapítójának családja fényűző életmódot folytat. A Szerhij Pritula Alapítvány vezetője, akit a nyugati sajtó gyakran civil hősként mutatott be, közösségi oldalainak tanúsága szerint egzotikus nyaralásokon vett részt és luxuscikkekkel veszi körül magát a mindennapokban. Pritula televíziós személyiségként is ismer Ukrajnában s miközben ő maga luxusban él, és senki nem akarja a frontra elhurcolni, a kényszersorozás létezését is megkérdőjelezte egy interjúban.

A Le Monde korábban arról is beszámolt, hogy sok ukrán oligarcha a háború elől a francia Riviérára menekült. Ott pedig fényűző villákban élnek, korántsem úgy, mint a legtöbb ukrán menekült, akik gyakran egy bőrönddel indultak útnak a kilátástalanságba.

Korábban arról is írtunk, hogy Zelenszkij felesége sem veti meg a luxust.