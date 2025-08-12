Hírlevél

Rendkívüli

Ukrajna

Így tombol a luxus Ukrajnában

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Egyre több ukrán hal meg a háborúban s miközben Zelenszkij már a legfiatalabbakat is a frontra küldené, van egy réteg, amely minden alól mentesül és ugyanúgy éli a mindennapjait, mintha nem lenne háború.
Ukrajnaháborúluxus

Az ukrán gazdagok nemcsak a sorozás és a kényszersorozás alól mentesülnek a korrupció révén, de ugyanúgy folytatják luxuséletüket, mint korábban. Az interneten több videó is látható arról, hogy hogyan menekülnek meg a gazdagok attól, hogy a frontra küldjék, rosszabb esetben a frontra kényszerítsék őket. A kényszersorozások brutalitásáról számtalan videó jelent meg az interneten, de olyan felvételek is láthatóak, amelyből egyértelmű: a gazdagokat, megfelelő fizetségért, békén hagyják a toborzótisztek.

Tombol a luxus Ukrajnában (Forrás: V4NA)

Drága autók, luxus és partyk

Ukrajna nagyvárosaiban a gazdagok luxusautókkal járnak.

@rudnes.mp4 Carspotting in Kyiv, Ukraine🇺🇦 #carspotting #luxurycars #ukraine #kyiv ♬ оригинальный звук - rudnes📸

A hétvégi bulik, a nyaralások és a partyk is ugyanúgy zajlanak, mintha nem lenne háború.

@andrey_akula_odessa #ukraine🇺🇦❤️ #україна🇺🇦 #одеса #odesa #ukraine #одесити #одеситинамісці? #одесатікток🇺🇦 #одесса #одессамама #одесса2024 #одессатикток #одессаукраина #одессасегодня #одессаморе #odessa #odessatiktok #odessaukraine #odessaukraine🇺🇦 #ibiza #ibizalifestyle #ibiza2022 #ibiza2023 #ibizatattoo #ibizatattoostudio #ibizaparty #ibizasurabaya #ibizarocks #ibiza6l #ibizaodessa #ibizaodessa2023 #ibizaodessaclub #odessaibiza #ibizaodessaмореукраинаarkadia #ibizaodesa #ibizaodessa2024 #ібіца #ібіцаодеса #ібіца2023 #ібіцасьогодні #ібіцатур #ібіца2022 #ібіцааркадія #ібіца2024 #ібіца❤️ #аркадія #аркадіяодеса #аркадія2023 #аркадіяморе #аркадіясьогодні #аркадіяоренда #аркадія2024 #аркадіядім #аркадия #аркадияодесса #аркадия2024 #аркадиясити #аркадияпабг #аркадияхаус #аркадияодесса🌊👯‍♀️👑🌹😍 #аркадияаренда #тусовка #тусовкапорепосту #тусовщик #тусовщикигода #туса #тусаджуса #тусаночью #тусачеллендж #вечеринка #вечеринка90 #вечеринкадома #вечеринкавстиле90 #вечеринка90х #вечеринкаудалась #party #partytime #partygame #partywithvmas #partygirl #partywear #partywitheggy #partygames #partydress #partyroyale #girl #girls #girlfriend #girlpower #ukrainegirl #boys #boyslove #boysplanet #boysoverflowers #boyfriends #boy #boyfriendcheck #boyorgirl #loveyou #lover #lovely #lover #loveyourself #loveislove #lovesong #lovesong ♬ оригинальный звук - Andrey_Akula_Odessa 🇺🇦

Odesszában, a háború alatt is folyamatosan teltházzal működtek egyes szórakozóhelyek és a tengerparti bulik is gyakoriak, mind a mai napig.

@andrey_akula_odessa #ukrainiens🇺🇦 #djlutique #одесити #guerrero #guerrera #ukraine🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #одеса #ukraine #odesa #odessatiktok #odessaukraine #dj #djs #djremix #djmariio #djangelx #djmie #djalilpalermo #djarana #djkhaled #odessanow #odesssamama #одесса #одеситинамісці? #одеситивтікток #тусовка #тусовкидоутра #тусовки #тусовкапорепосту #тусовка_тик_тока🔥🔥🔥 #тусовкавсаду #тусовкадома#тусовкаогонь #аркадія #аркадіяодеса #аркадіяморе #аркадія2023 #аркадіяпляж #派对#派对房 #派对ktv #パーティー#パーティースター #パーティードレス #パーティー料理 ♬ оригинальный звук - Andrey_Akula_Odessa 🇺🇦

A luxuspartyk résztvevőit egyáltalán nem feszélyezi, hogy rengetegen halnak meg a háborúban.

@andrey_akula_odessa #andrey_akula_odessa #минутаюмора😂 #шуткиприколы😄 #akula #andrey #andrey_akula #андрей_акула_одесса #Андрій #андрійакулаодеса🇺🇦 #Одеса #андрійакула #andrey_akula_odesa #немногоюмора #Andrey_Akula_Odessa#мемы #мемчик #смешныевидео #смешныемоментыблогеров #смешныеролики #смешныесторис #смешныемоменты #юмор2025лучшее😂😂😂😘🥰 #шуткиприколы #шуткиюмор #шуткиза300 #шуткиприколы😄 #шуткисмешные #анекдоты #анекдотысмешные #анекдоты😁приколы😄юмор😅 #анекдотывтопе #юморшоу #Odesa #odesa #odessatx #odessatiktok #odessaukraine #odessaukraine🇺🇦 #odessanow #odessamama #красиво #красивоевидео #красивоетело #красивоепоздравление #красивоеисполнение #красивоелицо #красивоеплатье #красивоевидео😍 #красивоефото #beatiu #beatifull #beatifulflowers #beautifulpeople #beautifulthings #beautifulplaces #beautifulsong #beatifulwomen #beatifulboy #beatifuldestinations #красиваяфигура #красиваяжизнь #красиваякожа #красиваяженщина #красиваяприческа #красиваяпара #красиваямузыка #красиваяпесня #красивая #красивыелюди #красивыеглаза #красивыеместаукраины #красивыевидео #красивыеместа #ibiza #ibiza2022 #ibizalifestyle #ibiza2023 #ibizatattoo #ibizatattoostudio #ibizaparty #ibizasurabaya #ibizarocks #ibiza2024#ibiza2025 #ibizaodessa #ibizaodessaclub #ibizaclubs #ibizaodessaмореукраинаarkadia #odessaibiza #одесса #одессамама #одессатикток #одессаукраина #одессасегодня #одессаморе #одессапривоз #одессареки #одесса2024 #одессасейчас #одеса🇺🇦 #одессаукраина #одесатікток🇺🇦 #одесити #одеситка #одеситинамісці? #одеситивтікток #одесский #одесскийюмор #одесскийколорит #одесскийговор #одесскийтикток #одесскийпароход #одесскийтиктокер #одесскийдворик #одесскийворкаутер #одесскийтрамвай #тусовка #тусовки #тусовкапорепосту #тусовочка #тусово4ка #тусовкавсаду #тусовкадома #тусовкаогонь #тусовка_тик_тока🔥🔥🔥 #тусовказа30 #тусовщица #тусовщики #тусовщикипоймут #тусовщикигода #ибица #ибицаодесса #аркадия #аркадияодесса #аркадия2024 #аркадиясити #аркадияхаус #аркадияодесса🌊👯‍♀️👑🌹😍 #аркадияаренда #каманина #каманинаодесса #каманинааренда #каманинажемчужина #каманинаваркадии #каманинаутро #одессакаманина ♬ оригинальный звук - Andrey_Akula_Odessa 🇺🇦

Korrupció és fényűző élet

Nemrégiben derült fény arra, hogy az ukrán vámhatóság egyik vezetője – Anatolii Komar – hivatalos jövedelméhez képest fényűző életet él, új, szinte palotának számító háza van, drága autóval jár, gyermekei pedig olyan iskolába járnak, ahol a tandíj magas összegét csak kevesen tudják kifizetni. Egy másik eset is borzolta a kedélyeket nemrégiben: miközben Ukrajna a háború terheit nyögi, és a világ minden tájáról érkeznek adományok az ország megsegítésére, az egyik legismertebb ukrán jótékonysági szervezet alapítójának családja fényűző életmódot folytat. A Szerhij Pritula Alapítvány vezetője, akit a nyugati sajtó gyakran civil hősként mutatott be, közösségi oldalainak tanúsága szerint egzotikus nyaralásokon vett részt és luxuscikkekkel veszi körül magát a mindennapokban. Pritula televíziós személyiségként is ismer Ukrajnában s miközben ő maga luxusban él, és senki nem akarja a frontra elhurcolni, a kényszersorozás létezését is megkérdőjelezte egy interjúban.

A Le Monde korábban arról is beszámolt, hogy sok ukrán oligarcha a háború elől a francia Riviérára menekült. Ott pedig fényűző villákban élnek, korántsem úgy, mint a legtöbb ukrán menekült, akik gyakran egy bőrönddel indultak útnak a kilátástalanságba.

Korábban arról is írtunk, hogy Zelenszkij felesége sem veti meg a luxust.

 

