Macron

Macron rémálma: újabb bukás jöhet, már a negyedik miniszterelnöke kerül padlóra

1 órája
Kilenc nappal a nemzetgyűlés bizalmi szavazása előtt szinte bizonyosnak tűnik François Bayrou miniszterelnök bukása, ami újabb csapást jelent Emmanuel Macron számára. A francia elnök már négy kormányfőt „fogyasztott el” 2022 óta, és most azzal szembesül, hogy az ellenzék – Jean-Luc Mélenchontól Marine Le Penig – mindent elkövet, hogy idő előtti elnökválasztást kényszerítsen ki. Macron közben elutasítja a lemondás és a parlament feloszlatásának lehetőségét, de a költségvetés év végi szűkös határideje, a tiltakozó mozgalmak és a gazdasági válság veszélye sürgető döntések elé állítja.
Emmanuel Macron számára Bayrou bukása négy éven belül a negyedik miniszterelnök-cserét jelentené, ami példátlan az Ötödik Köztársaság történetében. Az elnök kísérletei, hogy stabil kormányt és reformokat hozzon létre, rendre kudarcot vallottak, mivel nincs tartós parlamenti többsége – írja a Le Monde.

Macron
Emmanuel Macron Fotó: MANON CRUZ / POOL

A Le Monde szerint Macron ismét az ellenzék „felelősségére” hivatkozik, de a baloldal és a Nemzeti Tömörülés elutasítja Bayrou támogatását. Jean-Luc Mélenchon és Marine Le Pen nyíltan az elnök megbuktatására készül, hogy előrehozott választásokat kényszerítsen ki.

Macron egyelőre elveti a parlament újbóli feloszlatását, mert attól tart, hogy az a szélsőbal és a szélsőjobb előretöréséhez vezetne. Ehelyett új miniszterelnök kinevezésén gondolkodik, akivel kompromisszumot köthetne a szocialistákkal. A potenciális jelöltek között emlegetik Sébastien Lecornu védelmi, Catherine Vautrin munkaügyi, Gérald Darmanin igazságügyi és Eric Lombard gazdasági minisztert.

A szocialisták kompromisszumos együttműködést ajánlanak, Mélenchon azonban közölte: 

Mi csak a saját kormányunkat támogatjuk.

Az RN (Nemzeti Tömörülés) is jelezte, hogy nem fogadnak el több centrista kormányfőt. Eközben szeptember 10-re országos tiltakozást hirdettek a költségvetés ellen, miközben a hitelminősítők szeptember 12-én hoznak döntést Franciaország adósbesorolásáról.

Emmanuel Macron eddig rendre kivárásra játszott, most azonban a politikai válság könnyen gazdasági és társadalmi összeomlásba fordulhat. Ha nem lép gyorsan, könnyen lehet, hogy elveszíti végleg a kezét az irányítás felett.

 

