Macron döntése diplomáciai válságot okozott

A francia–algériai viszony hosszú ideje feszült, de Macron mostani lépése újabb szintre emelte a diplomáciai válságot. A francia elnök csütörtökön François Bayrou miniszterelnöknek írt levelében jelentette be, hogy felfüggeszti a diplomata- és szolgálati útlevéllel rendelkező algériai állampolgárok vízumkedvezményét. Macron szerint „több szigorra” van szükség Algériával szemben.

Macron a francia–algériai kapcsolatok átalakítását sürgeti. A vízumkedvezmények felfüggesztése újabb mélypontot hozott a két ország viszonyában

Fotó: AFP

Macron intézkedései dühös választ váltottak ki

Az algériai külügyminisztérium közleményben bírálta a francia lépést, és úgy fogalmazott:

A levél mentesíti Franciaországot minden felelősség alól, és minden hibát az algériai félre hárít. Semmi sem áll távolabb az igazságtól és a valóságtól.

A közlemény arra is emlékeztet, hogy a vízumegyezményt eredetileg Párizs kezdeményezte, így a mostani felfüggesztés logikus válaszlépést ad Algéria számára az egyezmény felmondására. Macron a döntést a migrációs együttműködés hiányával és két francia állampolgár, Boualem Sansal író és Christophe Gleizes újságíró algériai bebörtönzésével is indokolta.

Utóbbit „a terrorizmus dicsőítéséért” ítélték el hét év börtönre. A francia álláspont szerint mindkét ítélet önkényes volt.

A két ország közötti feszültség tavaly nyáron mélyült el, miután Franciaország elismerte a Marokkó alá rendelt autonómiát a Nyugat-Szaharában – ezzel szembefordulva Algéria álláspontjával és támogatottjaival, a Polisario Fronttal.

Macron kapcsolatokat akar, de feltételekkel

Bár Macron azt állítja, hogy célja hatékony és ambiciózus kapcsolatok helyreállítása, Algéria szerint Párizs inkább „injekciók, ultimátumok és felszólítások” politikáját alkalmazza.

A francia fél szerint nem céljuk a „permanens konfrontáció”, de a viszony rendezéséhez elengedhetetlen a vízum-visszafogadási együttműködés és a jogállamiság tiszteletben tartása.

Közben Algéria megtorló intézkedéseket jelentett be: felmondják a francia nagykövetség számára évtizedek óta ingyenesen biztosított ingatlanhasználatot, és újratárgyalják az összes olyan bérleti szerződést, amely a francia intézmények számára kedvezményes feltételeket biztosított. A külügyminisztérium felszólította Párizst, hogy küldjön delegációt a tárgyalások megkezdésére.