Gratulált Magyarországnak az amerikai külügyminiszter

Marco Rubio amerikai külügyminiszter az Amerikai Egyesült Államok nevében gratulált Magyarország népének az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából.

Marco Rubio gratulált Magyarországnak nemzeti ünnepe alkalmából

Fotó: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Magyarország az amerikai kapcsolat

Ez a nap fontos ünnepe a magyar nemzetének kitartó szellemiségének, mély kulturális gyökereinek és rendíthetetlen elkötelezettségének a szabadság és a jólét elvei iránt.

– mondta.

Azzal folytatta, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett amellett, hogy erősítse partnerségét Magyarországgal annak érdekében, hogy mindkét nemzet tovább gyarapodjon és biztonságban élhessen.

Hiszünk abban, hogy a jövőt azon maradandó alapelvekre kell építeni, amelyek formálták a nyugati civilizációt, és amelyek továbbra is meghatározzák országaink kapcsolatát.

– emelte ki.

E napon megerősítjük közös felelősségünket, hogy megvédjük ezeket az értékeket, megőrizzük azt, ami maradandó, és olyan partnerséget építsünk, amely a bátorságon, tisztánlátáson és józan észen alapul. Adja az országaink közötti tartós barátság, hogy minden hazafit inspiráljon a szabadság védelmében való kiállásra.

– írja az amerikai külügyminisztérium honlapja.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy az osztrák sajtó szerint is Magyarországon rendezhetik a Putyin–Zelenszkij-csúcsot.