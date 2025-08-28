Brüsszelben elismerték: a bevándorlás nem oldja meg Európa demográfiai válságát

Christine Lagarde, az Európai Központi Bank elnöke nemrég úgy fogalmazott, hogy Európa gazdaságának bevándorlókra van szüksége a növekedéshez. Ám a brüsszeli lapban megjelent véleménycikk szerzője szerint ez az állítás vitatható, és figyelmen kívül hagyja a tömeges bevándorlás valódi költségeit. Magyarország ezzel szemben jó úton jár és a családokat támogatja.

Magyarország családpolitikáját méltatja a brüsszeli lap (Fotó: AFP)

Az igazság az, hogy Európa virágozhat tömeges bevándorlás nélkül is, ami csökkenti a béreket, megterheli a társadalmakat, és olyan pénzeket emészt fel, amelyeket jobban lehetne felhasználni a hazai születési ráták növelésére. A migráció emellett kéz a kézben jár a bűnözéssel. Svédország erre egy kitűnő példa.

BREAKING: Swedish police have announced that 'some 10' people have been killed after a shooting at an adult education centre in Orebro.



Sky's Sadiya Chowdhury and @jonathansamuels discuss the latest news.



Read more: https://t.co/YSlvS9Mr4V



📺 Sky 501, Virgin 602 and YouTube pic.twitter.com/sCUR4TX6jv — Sky News (@SkyNews) February 4, 2025

Magyarország a helyes utat választotta

A brüsszeli lap Magyarországra hivatkozik pozitív példaként.

Hazánk családpolitikája, az adókedvezmények, a gyermekgondozási támogatások javítanak a helyzeten.

A szerző emellett azt javasolja, hogy Európa kövesse Japán példáját, amely alacsony termékenységi ráta és minimális bevándorlás mellett is évi 1,5 százalékos növekedést ér el a robotika és a képzés révén.

Magyarország a családok mellett

A cikk szerint a nyugati elitek bevándorlás-mániája kettős mércéről árulkodik. Nyitott határokat hirdetnek, miközben figyelmen kívül hagyják a hazai munkavállalókat. Nyugaton már egyenesen luxusnak számít a gyermekvállalás. Erről ír a Financial Times. Ezzel szemben Magyarország olyan családtámogatási rendszert működtet, amely többféle eszközzel próbálja csökkenteni a gyermekvállalás anyagi terheit. A közösségi oldalán tett közzé ezzel kapcsolatban bejegyzést Orbán Balázs. A miniszterelnök politikai igazgatója azt is megemlítette, hogy idetartozik például a 30 év alatti, illetve a két- és többgyermekes anyák személyijövedelemadó-mentessége, a családi adókedvezmény fokozatos emelése, a babaváró hitel, valamint a CSOK Plusz és a falusi CSOK lakhatási támogatások.

A nagycsaládosok helyzetét tovább enyhítik a jelzáloghitel- és diákhitel-elengedések, a földgázárkedvezmény, az ingyenes tankönyv és bölcsődei ellátás, a kedvezményes iskolai étkeztetés, illetve a közösségi közlekedéshez kapcsolódó utazási kedvezmények

– tette hozzá.