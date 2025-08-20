Az osztrák sajtó szerint is Magyarországon rendezhetik a Putyin–Zelenszkij-csúcsot

Bennfentes információk szerint Washington Budapestet támogatja és a magyar főváros számít a legesélyesebbnek az első közvetlen találkozóra Vlagyimir Putyin és Volodimir Zelenszkij között. Miközben az amerikai titkosszolgálat már lehetséges forgatókönyveket vizsgál, Bécs és Genf hivatalosan is versenyben van – ám minden jel szerint Budapest a világpolitika középpontjába került. A Fehér Ház hivatalosan ugyan visszafogott a Putyin–Zelenszkij találkozó kapcsán és nem erősítették meg a lehetséges helyszínt, de a háttérben egyre több jel arra utal, hogy Magyarország fővárosa a lista élén áll. Orbán Viktor számára ez lenne a nagy pillanat: a „béke porondja” Budapesten, az EU szívében, Európa közepén – nála – írja az Exxpress.

Magyarországon rendezhetik a Putyin–Zelenszkij-csúcsot

Fotó: HANDOUT / X ACCOUNT OF HUNGARY'S PRIME MIN

Magyarországon születhet meg a béke

Az amerikai elnök beszélt Orbán Viktorral Budapestről. A preferált forgatókönyv egyszerű: először egy kétoldalú Putyin–Zelenszkij találkozó lenne, majd – ha van előrelépés – egy hármas csúcs következhetne Trump részvételével. Még Washingtonban is óvatosan fogalmaztak: „Lehetséges.” Vagyis: dolgoznak rajta, de semmire sincs garancia. A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt sem akarta megerősíteni vagy cáfolni a lehetséges tárgyalási helyszínt.

Bécs igyekszik – de a kihívások nagyok. Karl Stocker osztrák kancellár (ÖVP) hangsúlyozta az osztrák főváros párbeszéd-központi hagyományát, és jelezte, hogy egyeztetne a Nemzetközi Büntetőbírósággal arról, miként lehetne Putyin részvételét a körözés ellenére jogilag biztosítani. Politikailag merész, jogilag kényes az ügy.

Amíg Bécsben paragrafusokon és mentelmi jogon vitáznak, Budapest villámgyorsasággal és világos politikai szándékkal szállt versenybe.

Genf is versenyben van. Emmanuel Macron francia elnök a semleges svájci helyszín mellett lobbizik. Ignazio Cassis svájci külügyminiszter pedig kilátásba helyezte, hogy a hivatalos orosz–ukrán béketárgyalásokra Putyin immunitást kaphatna. Bécs és Genf tiszteletreméltó ajánlatokat próbálnak tenni – de a vonat Budapest felé halad.

Ha tényleg létrejönne a találkozó Putyin és Zelenszkij között, sőt esetleg Donald Trump is asztalhoz ülne, az Orbán Viktornak diadal lenne.

