Szijjártó Péter: Magyarország segítséget nyújt Montenegrónak az erdőtüzek megfékezésében – videó

Magyarország a Magyar Légierő egy tűzoltási munkákban használható, két köbméteres vízhordó kosárral rendelkező helikopterét indítja útnak, hét fős legénységgel, hogy hozzájáruljon az erdőtüzek megfékezéséhez – közölte a tárcavezető.

Magyarország így segít

A tárcavezető arról számolt be a montenegrói miniszterelnök-helyettessel folytatott telefonbeszélgetését követően, hogy Filip Ivanovic nemzetközi segítséget kért, többek között Magyarországtól is, mivel Montenegróban a hosszú ideje tartó szárazság és a magas hőmérséklet miatt igazi katasztrófahelyzet alakult ki.

Magyarország segít Montenegrónak Fotó: RUSMIN RADIC / ANADOLU

Tájékoztatása szerint Montenegróban az egyre gyorsabban terjedő erdő- és bozóttüzek nyomán immáron körülbelül negyven négyzetkilométernyi terület égett le, egyebek mellett a főváros körzetében és a turisták által látogatott tengerparti régiókban.

Mai telefonos megbeszélésünket követően hazánk a Magyar Légierő egy tűzoltási munkákban használható, két köbméteres vízhordó kosárral rendelkező helikopterét indítja útnak, hét fős legénységgel, hogy hozzájáruljon az erdőtüzek megfékezéséhez

– jelentette be Szijjártó Péter.