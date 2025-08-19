Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij

Magyarországon találkozhat Zelenszkij és Putyin

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
A béketárgyalások következő lépése egy közvetlen találkozó lehet az orosz és ukrán elnök között, amelynek helyszíneként sajtóértesülések szerint Magyarország is felmerült.
ZelenszkijTrumpMagyarország

Hazánk már a konfliktus kezdete óta a béke és a tárgyalások fontosságát hangsúlyozta. Most pedig úgy fest, hogy nagyon fontos találkozónak adhat otthon hazánk. Sajtóhírek szerint Magyarországon rendezhetik meg a Putyin–Zelenszkij csúcstalálkozót. 

Magyarország lehet a két vezető találkozójának a helyszíne
Fotó: MANDEL NGAN / AFP

A pénteki, washingtoni találkozón az európai vezetők, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Donald Trump is egyetértett, hogy a következő lépésnek egy közvetlen tárgyalásnak kell lennie az orosz és az ukrán vezető között. 

Egyelőre a Kreml nem erősítette meg a találkozó tényét, azonban a Fehér Ház egy tisztviselője elárulta a The Guardian számára: A csúcstalálkozó helyszíne Magyarország lehet. 

Ennek több kézelfekvő oka is lehet, az első és legfontosabb azonban, hogy hazánk nemrég kilépett a Nemzetközi Büntetőbíróságból. A hágai szervezet korábban elfogató parancsot adott ki Vlagyimir Putyin ellen, így ez kizárja a lehetséges tárgyalási helyszínek közül azokat az országokat, amelyek tagjai a bíróságnak, hiszen papíron ezen országok hatóságainak azonnal le kellene tartóztatnia az orosz elnököt. 

 

