Marokkóba ment hergelni az aktivista

Júliusban a jól ismert feminista, Ibtissam Lachgar közzétett egy fotót magáról, amelyen egy „Allah leszbikus” feliratú pólót visel. Most a marokkói ügyészség szerint az aktivistát letartóztatták „Isten elleni sértő kijelentések” terjesztése miatt –írja a Heute.

Marokkó komolyan veszi az istenkáromlást

Fotó: GUILLAUME PINON / NurPhoto

A közösségi médiában közzétett fotója alatt azt írta a nő, hogy az iszlám, „mint bármely vallási ideológia”, fasiszta és nőgyűlölő.

Röviddel a bejegyzés megjelenése után több felhasználó is követelte az azonnali letartóztatását. Vasárnap ez végül meg is történt, és jelenleg is őrizetben van. A nő egyébként ez idő alatt arra panaszkodott, hogy zaklató és fenyegető üzenetek hada árasztotta el.

A marokkói büntető törvénykönyv szerint a vallási sértésekben bűnösnek talált személyek hat hónaptól két évig terjedő börtönbüntetésre, valamint 20 000 és 200 000 dirham (körülbelül 2000 és 20 000 euró) közötti pénzbírságra számíthatnak.