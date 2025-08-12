Marokkóba ment hergelni az aktivista

Júliusban a jól ismert feminista, Ibtissam Lachgar közzétett egy fotót magáról, amelyen egy „Allah leszbikus” feliratú pólót visel. Most a marokkói ügyészség szerint az aktivistát letartóztatták „Isten elleni sértő kijelentések” terjesztése miatt –írja a Heute.
A közösségi médiában közzétett fotója alatt azt írta a nő, hogy az iszlám, „mint bármely vallási ideológia”, fasiszta és nőgyűlölő.
Röviddel a bejegyzés megjelenése után több felhasználó is követelte az azonnali letartóztatását. Vasárnap ez végül meg is történt, és jelenleg is őrizetben van. A nő egyébként ez idő alatt arra panaszkodott, hogy zaklató és fenyegető üzenetek hada árasztotta el.
A marokkói büntető törvénykönyv szerint a vallási sértésekben bűnösnek talált személyek hat hónaptól két évig terjedő börtönbüntetésre, valamint 20 000 és 200 000 dirham (körülbelül 2000 és 20 000 euró) közötti pénzbírságra számíthatnak.
Ha azonban bűnösnek találják nyilvános vallássértésben, ami a Büntető Törvénykönyv szerint az elektronikus úton történő adattovábbítást is magában foglalja, hosszabb börtönbüntetésre számíthat. Ebben az esetben akár öt év börtönbüntetés is várhat rá.