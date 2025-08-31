Ausztria most saját kárán tanulja, mit is jelent a „törököt fogtam, de nem ereszt” mondás

Az illegális mecset története 20 évvel ezelőtt kezdődött, amikor négy férfi klubhelyiség céljából bérelt ki egy leondingi ipari ingatlant. Nem sokkal később azonban kiderült, hogy az épületben valójában az „Iszlám Gyülekezeti és Oktatási Egyesület” rendezkedett be, és az mecsetként funkcionál – számolt be róla az Exxpress.

Mecset – Képünk illusztráció Fotó: NAOYA MASUDA / Yomiuri

A szomszédos bérlők hamar panaszkodni kezdtek, elsősorban a parkolóhelyek elfoglalása miatt, és egyre gyakoribbá váltak a konfliktusok. Egy biztonsági cég jegyzőkönyve szerint egy egyesületi tag azt mondta: „A hitetleneknek nincs beleszólásuk, nekünk itt jogunk van.”

Bírósági kudarcok, kiürítés nélkül

A tulajdonos, Siegfried Meinhart többször próbálta bíróságon elérni a bérleti szerződés felmondását, ám a Trauni Kerületi Bíróság idén januárban is elutasította a keresetét, azzal az indokkal, hogy egy mecset működtetése nem minősül olyan szerződésszegésnek, ami felmondási ok lehetne. A per költségei már mintegy 40 ezer euróra rúgnak, amelyet teljes egészében a tulajdonosnak kellett állnia.

Iszlamista szektakapcsolatok

A leondingi imaház hivatalosan nem is mecsetként szerepelt a hatósági dokumentumokban, de a helyszínen jól láthatóak a vallási jelképek: imaszőnyegek, minbar és rituális mosakodóhelyek.

A falakon az Ismailaga szekta jelképei is megjelentek, amely Törökországban a politikai iszlám egyik befolyásos ága, és amelyet Németországban szélsőséges, alkotmányellenes szervezetként tartanak nyilván.

Brüsszeli pénzek, osztrák hallgatás

Az egyesület európai hálózata még EU-s forrásokhoz is hozzájutott: 2022-ben több mint 30 ezer eurót kaptak Erasmus+-programból

muszlimellenes diszkrimináció elleni workshopokra.

Bár a botrány után az Európai Bizottság visszakövetelte az összeget, máig nem világos, visszafizették-e a pénzt. Ausztriában ezzel szemben a hatóságok hosszú ideig nem láttak problémát a mecset működésében. A belügyminisztérium és az alkotmányvédelmi hivatal rendre kitérő válaszokat ad, noha a német hírszerzés szerint a szekta komoly biztonsági kockázatot jelent.