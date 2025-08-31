Ausztria most saját kárán tanulja, mit is jelent a „törököt fogtam, de nem ereszt” mondás

Az illegális mecset története 20 évvel ezelőtt kezdődött, amikor négy férfi klubhelyiség céljából bérelt ki egy leondingi ipari ingatlant. Nem sokkal később azonban kiderült, hogy az épületben valójában az „Iszlám Gyülekezeti és Oktatási Egyesület” rendezkedett be, és az mecsetként funkcionál – számolt be róla az Exxpress.
A szomszédos bérlők hamar panaszkodni kezdtek, elsősorban a parkolóhelyek elfoglalása miatt, és egyre gyakoribbá váltak a konfliktusok. Egy biztonsági cég jegyzőkönyve szerint egy egyesületi tag azt mondta: „A hitetleneknek nincs beleszólásuk, nekünk itt jogunk van.”
A tulajdonos, Siegfried Meinhart többször próbálta bíróságon elérni a bérleti szerződés felmondását, ám a Trauni Kerületi Bíróság idén januárban is elutasította a keresetét, azzal az indokkal, hogy egy mecset működtetése nem minősül olyan szerződésszegésnek, ami felmondási ok lehetne. A per költségei már mintegy 40 ezer euróra rúgnak, amelyet teljes egészében a tulajdonosnak kellett állnia.
A leondingi imaház hivatalosan nem is mecsetként szerepelt a hatósági dokumentumokban, de a helyszínen jól láthatóak a vallási jelképek: imaszőnyegek, minbar és rituális mosakodóhelyek.
A falakon az Ismailaga szekta jelképei is megjelentek, amely Törökországban a politikai iszlám egyik befolyásos ága, és amelyet Németországban szélsőséges, alkotmányellenes szervezetként tartanak nyilván.
Az egyesület európai hálózata még EU-s forrásokhoz is hozzájutott: 2022-ben több mint 30 ezer eurót kaptak Erasmus+-programból
muszlimellenes diszkrimináció elleni workshopokra.
Bár a botrány után az Európai Bizottság visszakövetelte az összeget, máig nem világos, visszafizették-e a pénzt. Ausztriában ezzel szemben a hatóságok hosszú ideig nem láttak problémát a mecset működésében. A belügyminisztérium és az alkotmányvédelmi hivatal rendre kitérő válaszokat ad, noha a német hírszerzés szerint a szekta komoly biztonsági kockázatot jelent.
A helyzet akkor vett fordulatot, amikor idén áprilisban tűz- és építésügyi vizsgálat zajlott a rendőrség kíséretében. A város hivatalosan is megállapította, hogy a mecset építése engedély nélküli, és a telek ipari besorolása nem teszi lehetővé vallási célú használatát. Ez alapján a bérbeadó új esélyt lát arra, hogy bíróságon kikényszerítse a kiürítést.
Csakhogy a mecsetet működtető szervezet továbbra sem hajlandó távozni, és a pénteki imák változatlanul zajlanak. A tulajdonos új ügyvéddel készül a következő jogi csatára, miközben egyre inkább megrendül a bizalma az osztrák jogállamban.
Nemrég arról írtunk, hogy több új nagy mecsetet terveznek Stockholm megyében, és a skärholmeni építése már elkezdődött. Petíciót indítottak az építkezés leállítására, miután kiderült, hogy a mecset mögötti szervezet kapcsolatban áll egy iszlamista csoporttal.