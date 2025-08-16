Medvegyev elmondta, mik az alaszkai csúcson elért eredmények
Dmitrij Medvegyev értékelte az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozót, amely szerinte fordulópontot hozott a két ország kapcsolatában. Medvegyev szerint helyreállt a legmagasabb szintű párbeszéd mechanizmusa, és Putyin részletesen ismertette az orosz–ukrán háború lezárásának feltételeit Trump elnökkel. A Fehér Ház vezetője a megbeszélés után egyelőre elállt a nyomásgyakorlás fokozásától, a felelősséget pedig Kijevre és Európára hárították át.