Dmitrij Medvegyev értékelte az alaszkai orosz–amerikai csúcstalálkozót, amely szerinte fordulópontot hozott a két ország kapcsolatában. Medvegyev szerint helyreállt a legmagasabb szintű párbeszéd mechanizmusa, és Putyin részletesen ismertette az orosz–ukrán háború lezárásának feltételeit Trump elnökkel. A Fehér Ház vezetője a megbeszélés után egyelőre elállt a nyomásgyakorlás fokozásától, a felelősséget pedig Kijevre és Európára hárították át.

Dmitrij Medvegyev, Oroszország korábbi államfője új bejegyzést osztott meg Telegram-csatornáján, melyben az augusztus 15-i, alaszkai amerikai–orosz csúcstalálkozót értékelte. Dmitrij Medvegyev (balra), Oroszország korábbi vezetője, jelenleg az ország biztonsági tanácsának alelnöke

Fotó: Yekaterina Shtukina / SPUTNIK/AFP Medvegyev 5 pontban foglalta össze az alaszkai-csúcs eredményeit: Helyreállt az Oroszország és az Egyesült Államok közötti legmagasabb szintű találkozók teljes mechanizmusa. Nyugodt, ultimátumok és fenyegetések nélkül. Oroszország elnöke személyesen és részletesen ismertette az Egyesült Államok elnökével az ukrajnai konfliktus befejezésének feltételeit. A csaknem háromórás megbeszélés eredményeként a Fehér Ház vezetője elállt a nyomásgyakorlás fokozásától Oroszország irányába. Legalábbis egyelőre. Fontos: a találkozó bebizonyította, hogy lehetséges tárgyalni előzetes feltételek nélkül, miközben folytatódik a különleges hadművelet. A leglényegesebb: mindkét fél közvetlenül Kijevre és Európára helyezte a felelősséget a jövőbeni tárgyalások eredményességéért a harci cselekmények befejezésével kapcsolatban. Korábban arról is írtunk, hogy Medvegyev háborúval fenyegeti Trumpot.

