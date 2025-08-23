Megszólalt a halott Prigozsin anyja, kitálalat Putyinról is

Két éve, 2023. augusztus 23-án egy magánrepülőgép lezuhant Moszkva közelében, háromfős személyzet és hét utas vesztette életét, köztük a Wagner Csoport magánkatonai vállalat alapítója, Jevgenyij Prigozsin. Két hónappal korábban Prigozsin rövid lázadást vezetett az orosz hadsereg ellen, amely végül meghiúsult. Prigozsin halálának évfordulója előtt – amelyet az amerikai titkosszolgálat állítólag szándékos gyilkosságnak minősített – a szentpétervári Fontanka hírportál interjút készített a néhai zsoldosvezér édesanyjával, Violetta Prigozsinával. A nő nemrég kiállítást szervezett fiának tiszteletére - írta a meduza.io.

Prigozsinra emlékeztek Szentpéterváron 2023. augusztus 30-án Fotó: STRINGER / ANADOLU AGENCY

Az emberek csak az interneten fognak támogatni. Senki sem áll majd melléd. A orosz nép már nem olyan. Senki sem fog az utcára menni

- ezt mondta Prigozsinnak az édesanyja, amikor a moszkvai „menetelés” előtt találkoztak, amelyről a nő állítja, nem lázadás volt.

Édesanyja kétségeire Prigozsin akkor azt válaszolta:

De, támogatni fognak

- idézte fel az asszony, aki szerint fia mellett „nem volt senki, aki valódi bölcsességgel rendelkezett volna.” Violetta Prigozsina szerint ugyan Rosztovban nyitottan fogadták, de nem tudott továbbmenni, mert nem tudta rávenni magát, hogy lőjön fiatal kadétokra.

Arra a kérdésre, hogy Prigozsin mit akart elérni menetelésével, Violetta Prigozsina azt válaszolta:

Nem akarok belemenni a politikába – az nem az én dolgom. De szerintem a legjobb szándékkal tette. Úgy gondolta, hogy egyenesen Putyin elnökhöz megy, és elmondja neki, mi történik valójában a fronton. Hiszen mi még mindig ott vagyunk, és ellátmányt gyűjtünk a katonáknak. Ezt az igazságot akarta közölni.

Prigozsin édesanyja tiszteli Putyint

Szerintem az egész spontán történt

- mondta a nő, hozzátéve:

Az egész véletlen volt – egy provokáció, amihez neki semmi köze nem volt. Végül csak visszafordult és lefújta az akciót. Biztosan nem tervezte Putyin megdöntését – ez teljesen egyértelmű. Csak a katonai vezetéshez akart eljutni.

Az asszony hangsúlyozta:

Zhenya és én is csak tiszteletet érzünk Putyin iránt. Ő szó szerint megmentett. Ha ő nem lett volna, ma nem lennék életben. Nagyon rossz állapotban voltam, műtétre volt szükségem, és az orvosok azt mondták, hogy nem tehetnek semmit. Már egy lábbal a sírban voltam. Aztán Zhenya felhívta Putyint, aki így válaszolt: «Az anya szent.»Helikoptert küldtek, és Hamburgba szállítottak.

Az édesanya így emlékezett fiára:

Amikor augusztus 15-én utoljára láttam, úgy tűnt, mintha végzetét érezné. 23-án pedig már nem volt közöttünk.

Hozzátette: senki nem tudja, miért zuhant le a gép, a hatóságok szerint még zajlik a nyomozás.

Jevgenyij fia, Pavel már sokszor érdeklődött a nyomozás állásáról. Azt mondják neki: még folyik. Megvettük a baleset helyszínét a Tver régióban, és most emlékművet állítunk ott.

- mondta, majd reagált a pletykákra is, amelye szerint Prigozsin csak megrendezte saját halálát, de valójában él.

Örülnénk, ha igaz lenne. De sajnos... DNS-mintát vettek. Amikor minden történt, nem akartam élni. De rájöttem, hogy ha Isten megengedi, hogy tovább éljek, akkor talán meg is kell tennem.

- mondta.