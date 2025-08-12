Elfajult a helyzet a németeknél: havonta több mint ezer rendőri beavatkozás a menekültszállásokon

A 2024-es évben összesen 15 825 alkalommal kellett a rendőröknek kivonulniuk menekültszállásokhoz, míg 2025 első félévében már 6 797 esetet regisztráltak. Ez havi átlagban meghaladja az 1 100 intézkedést.

Illusztráció, rendőrök Észak-Rajna-Vesztfália (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Gianni Gattus)

A részletes adatok szerint 2025 januárjában 1 156, februárban 1 062, márciusban 1 207, áprilisban 1 140, májusban 1 148, júniusban pedig 1 084 riasztás történt – ez januárban például napi 37 esetet jelentett, írta a Junge Freiheit.

A rendőrségi „eCebius” adatfeldolgozó rendszer alapján a kivonulások okai széles skálán mozogtak: kábítószer-kereskedelem, lopás, zsarolás, hamis pénz használata, késelés, szexuális bűncselekmények, fegyvertartási vétségek és emberölések is szerepeltek a listán. A leginkább érintett városok között volt Neuss, Münster, Soest, Weeze és Bonn.

AfD: Ki kell toloncolni a bűnelkövető menedékkérőket

Az AfD észak-rajna–vesztfáliai tartományi frakciójának szóvivője, Markus Wagner szerint az adatok „a kormányzat teljes kudarcát” bizonyítják:

A kormány teljesen elvesztette az irányítást. Havonta több mint ezer rendőri intézkedés menekültszállásokon egyértelmű bizonyíték. A vélt menedékkérők bűnelkövetési potenciálja továbbra is rendkívül magas szinten marad.

Markus Wagner, az AfD Észak-Rajna-Vesztfáliai parlamenti frakciójának vezetője (Fotó: NRW Landtag)

Wagner hozzátette: nem minden bevándorló követ el bűncselekményt, de a valóság tagadása nem megoldás. Szerinte aki már a menekültszálláson sem képes betartani a szabályokat, azt nem szabad a lakosság közé engedni, és semmiképp sem lehet állampolgárságot adni neki.

Az AfD célja, hogy jogi lehetőség szerint minden bűnelkövető menedékkérőt kitoloncoljanak.

A tartományi kormány ugyanakkor hangsúlyozta: a puszta intézkedésszám alapján nem lehet egyértelmű következtetéseket levonni a bűncselekmények tényleges számáról.