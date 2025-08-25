Hírlevél

Megkezdődött: felsorakozott a nyugati haderő Oroszország szomszédjában

Súlyos dolog derült ki Németországról, nagyon nagy bajban vannak!

Friedrich Merz német kancellár szombati beszédében olyan kijelentéseket tett, amelyeket néhány hónapja még senki sem tartott volna elképzelhetőnek. A politikus nyíltan kimondta: Németország gazdasági válságban van, a migráció tévút, és Berlin mostantól a béke politikáját kívánja követni Ukrajna ügyében.
MerzNémetországgazdaságbékeválságmigrációCDU

Merz szerint Németország nem folytathatja a korábbi, migrációbarát irányt

Friedrich Merz szövetségi kancellár felszólal az alsó-szászországi CDU pártkonferenciáján (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Hauke-Christian Dittrich)

„Az új szövetségi belügyminiszter azonnal szigorította a határellenőrzést, és ennek hatására a menedékjog iránti kérelmek száma 2013 óta a legalacsonyabb szintre csökkent” – jelentette be a kancellár.

Emellett közölte: bővítik a biztonságos harmadik országok listáját, ahová ki lehet toloncolni az illegális migránsokat.

Németországban a migráció évek óta óriási problémát jelent, és nagyon sok konfliktust okozott a társadalomban. Rendkívül rossz a bűnügyi statisztika, tavaly 29 ezer késeléses támadás történt. A lakhatás, az iskolarendszer, az egészségügy és a munkaerőpiac is hatalmas kihívásokkal küzd. Berlin évente 48 milliárd eurót költ polgári juttatásra, aminek a fele külföldi állampolgár – gyakorlatilag ez migránspénz.

– mondta el Bauer Bence, az MCC Magyar–Német Intézet igazgatója. A szakértő szerint a CDU most próbálja korrigálni a baloldali kormánykoalíció hibáit.

Bauer Bence (Fotó: MCC Magyar -Német Intézet)

A jelzőlámpa-koalíció vezette be például, hogy kötelező jogi képviselete legyen egy elutasított migránsnak – ezt most vissza szeretnék vonni. Berlin már nem tudja finanszírozni a migránsáradatot, ezért radikális fordulatot szeretne.

Gazdasági összeomlás fenyeget

Merz drámai szavakkal írt le a német gazdaság helyzetét: „Németország a recesszió harmadik évébe lépett. Ez nem átmeneti gyengülés, hanem a gazdaság strukturális válsága. Országunk már nem képes lépést tartani a globális fejlődéssel, versenyképessége jelentősen csökkent.”

A második negyedéves GDP-adatok szerint a visszaesés –0,3 százalék volt, Berlin már nem tudja finanszírozni a hatalmas szociális juttatásokat. A kancellár krízistalálkozót hívott össze a CDU vezetőségével, hogy megvitassák a szükséges intézkedéseket.

Bauer Bence szerint egyelőre teljes a bizonytalanság: 

Nem tudni, hogy a Merz-koalíció felborul-e, lesz-e kormányválság. Az is kérdés, hogy a szociáldemokrata SPD támogatni fogja-e a kancellár intézkedéseit – egyelőre azt jelezték, hogy semmi szín alatt nem.

Merz már a béke felé fordulna

Merz beszédében nemcsak a gazdasági és migrációs politikában hirdetett fordulatot, hanem külpolitikában is. 

Rájöttek, hogy most már tényleg itt a béke ideje, és e tekintetben változtatnak a kommunikáción is. Merz olyat is mondott, hogy az orosz kultúra és irodalom az európai kultúra szerves része – ilyet az utóbbi három és fél évben nem hallottunk német politikusoktól

– összegezte Bauer Bence.

 

 

