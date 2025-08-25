Súlyos dolog derült ki Németországról, nagyon nagy bajban vannak!

Merz szerint Németország nem folytathatja a korábbi, migrációbarát irányt.

Friedrich Merz szövetségi kancellár felszólal az alsó-szászországi CDU pártkonferenciáján (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Hauke-Christian Dittrich)

„Az új szövetségi belügyminiszter azonnal szigorította a határellenőrzést, és ennek hatására a menedékjog iránti kérelmek száma 2013 óta a legalacsonyabb szintre csökkent” – jelentette be a kancellár.

Emellett közölte: bővítik a biztonságos harmadik országok listáját, ahová ki lehet toloncolni az illegális migránsokat.

Németországban a migráció évek óta óriási problémát jelent, és nagyon sok konfliktust okozott a társadalomban. Rendkívül rossz a bűnügyi statisztika, tavaly 29 ezer késeléses támadás történt. A lakhatás, az iskolarendszer, az egészségügy és a munkaerőpiac is hatalmas kihívásokkal küzd. Berlin évente 48 milliárd eurót költ polgári juttatásra, aminek a fele külföldi állampolgár – gyakorlatilag ez migránspénz.

– mondta el Bauer Bence, az MCC Magyar–Német Intézet igazgatója. A szakértő szerint a CDU most próbálja korrigálni a baloldali kormánykoalíció hibáit.

Bauer Bence (Fotó: MCC Magyar -Német Intézet)

A jelzőlámpa-koalíció vezette be például, hogy kötelező jogi képviselete legyen egy elutasított migránsnak – ezt most vissza szeretnék vonni. Berlin már nem tudja finanszírozni a migránsáradatot, ezért radikális fordulatot szeretne.

Gazdasági összeomlás fenyeget

Merz drámai szavakkal írt le a német gazdaság helyzetét: „Németország a recesszió harmadik évébe lépett. Ez nem átmeneti gyengülés, hanem a gazdaság strukturális válsága. Országunk már nem képes lépést tartani a globális fejlődéssel, versenyképessége jelentősen csökkent.”

A második negyedéves GDP-adatok szerint a visszaesés –0,3 százalék volt, Berlin már nem tudja finanszírozni a hatalmas szociális juttatásokat. A kancellár krízistalálkozót hívott össze a CDU vezetőségével, hogy megvitassák a szükséges intézkedéseket.

Bauer Bence szerint egyelőre teljes a bizonytalanság:

Nem tudni, hogy a Merz-koalíció felborul-e, lesz-e kormányválság. Az is kérdés, hogy a szociáldemokrata SPD támogatni fogja-e a kancellár intézkedéseit – egyelőre azt jelezték, hogy semmi szín alatt nem.

Merz már a béke felé fordulna

Merz beszédében nemcsak a gazdasági és migrációs politikában hirdetett fordulatot, hanem külpolitikában is.

Rájöttek, hogy most már tényleg itt a béke ideje, és e tekintetben változtatnak a kommunikáción is. Merz olyat is mondott, hogy az orosz kultúra és irodalom az európai kultúra szerves része – ilyet az utóbbi három és fél évben nem hallottunk német politikusoktól

– összegezte Bauer Bence.