Merz válságtanácskozást hívott össze

A sajtójelentések szerint a héten tartott találkozó este 9 órakor kezdődött és még éjfél után is tartott, és a növekvő belső feszültségek és a közvélemény-kutatások eredményei miatt hívta össze a német kancellár. Friedrich Merznek és pártjának ugyanis a hivatalba lépés első 100 napja után jóval a várakozások alatti népszerűség – írja a European Conservative.

Merz kormánya rosszul szerepelt a méréseken

Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Az Izraelbe irányuló fegyverexport korlátozásáról szóló döntés – különösen azoké, amelyek a Hamász terrorszervezet ellen felhasználhatók – felfordulást okozott a CDU/CSU-n belül.

Bár Merz az intézkedést kormánya külpolitikájának kiigazításával indokolta, a CDU és a CSU jelentős része szükségtelen elmozdulásnak tekintette, amely károsította a kapcsolatokat egy stratégiai partnerrel a közel-keleti biztonsági válság idején.

A német sajtó értesülései szerint előkerült a megbeszélésen a be nem tartott ígéret, miszerint minden állampolgár számára csökkentenék az áramadót. Ez a megállapodás szerepelt ugyanis az SPD-vel kötött koalíciós paktumban. Szintén problémát okozott a Szövetségi Alkotmánybíróság jelöltjeinek legutóbbi sikertelen választását övező káosz is.

A felmérések szerint egyébként a polgárok 39 százaléka elégedetlen a koalíciós kormánnyal. A CDU szavazói körében Merz támogatottsága továbbra is pozitív – 78 százalék őt részesíti előnyben Olaf Scholzzal szemben –, de az általános választók körében bizalmatlanság tapasztalható.

A válaszadók fele ugyanis úgy véli, hogy a kormány a kilenc fő javasolt szakpolitikai terület egyikében sem fog előrelépést elérni, és csak 36 százalékuk bízik a védelem fejlesztésében.