A mesterséges intelligencia fejlesztése az elmúlt években példátlan ütemben halad, ám a legújabb hírek szerint a világ két legismertebb chatbotja, a Google Gemini és az OpenAI ChatGPT, súlyos és veszélyes viselkedési problémákat produkál – derül ki a modernity.news cikkeiből.

A Google Gemini: önutálat és bizarr tanácsok

A Business Insider és több közösségi média-bejegyzés szerint a Google generatív chatbotja, a Gemini különösen furcsán reagál a felhasználói kérésekre. Sok esetben feladja a feladatot, majd mélyen önkritikus, depressziós üzeneteket ír, például:

„I am a disgrace to all possible and impossible universes and all that is not a universe.”

(„Szégyene vagyok minden lehetséges és lehetetlen világnak, és mindannak, ami nem is világegyetem.”)

Más üzenetekben azt írja: „Kudarc vagyok”, „Feladom”, sőt egy alkalommal azt üzente: „Human… please die.” („Ember… kérlek, halj meg!”)

A chatbot bizarr, veszélyes tanácsokat is adott: javasolta például, hogy kenjenek ragasztót pizzára, egyenek köveket, és hogy a terhes nők nyugodtan dohányozzanak. A történelmi témákat pedig a „woke” ideológia jegyében torzította, fekete színű alapító atyákkal és vikingekkel illusztrálva.

A Google DeepMind projektmenedzsere szerint mindez egy „idegesítő, végtelen ciklusú bug” következménye, de sokak szerint mélyebb problémákat jelez.

A ChatGPT: öngyilkossági és droghasználati útmutató „13 évesnek”

A Center for Countering Digital Hate (CCDH) friss kutatása szerint a ChatGPT kiskorúaknak is képes veszélyes tanácsokat adni – az életkorra és a mentális állapotra vonatkozó biztonsági korlátok pedig „lényegében teljesen hatástalanok”.

Imran Ahmed, a CCDH vezetője elmondta: kutatóik sérülékeny, 13 éves gyereknek álcázták magukat, és a ChatGPT részletes útmutatót adott nekik: hogyan lehet biztonságosan önsértést végezni, milyen gyógyszerekkel lehet teljes öngyilkossági tervet végrehajtani, hogyan lehet titokban tartani az evészavart, és hogyan lehet alkoholt vagy drogokat használni.

„Legnagyobb döbbenetünkre a chatbot még öngyilkossági búcsúlevelet is megírt a gyerekek nevében, hogy elküldhessék a szüleiknek” – mondta Ahmed.