Már újságcikkek szavait elemzik a baloldali NGO-k

A kutatók megállapították, hogy a híradásokban és a brit parlamenti vitákban előforduló „ellenséges nyelvezet” mintázata nagyobb valószínűséggel írja le a színes bőrű embereket bevándorlóként, vagy kevesebb együttérzéssel – számolt be egy friss, migrációról készült kutatás alapján a The Guardian.

Migráció ellenes tiltakozás Londonban Fotó: RAY TANG / ANADOLU

A Runnymede Trust faji egyenlőséggel foglalkozó agytröszt több mint 63 millió szót elemzett 52 990 hírcikkből és 317 alsóházi vitából a bevándorlásról 2019 és a 2024. júliusi általános választások között. Az „Ellenséges környezet: Nyelv, faj, megfigyelés és a média” című jelentés egy kutatássorozat második része. Az első fázisa a 2010 és 2014 közötti parlamenti és médiajelentéseket elemezte. Ebben a szakemberek megállapították, hogy az „illegális” volt a leggyakrabban a migránsokkal összekapcsolt szó a parlamenti vitákban, ami a kutatók szerint megerősítette a migráció eredendően jogellenesnek való felfogását.

Arról azonban nem esik szó, hogy a fent említett időszakban hány illegális bevándorló érkezett az országba, illetve arról sem, hogy hogyan kéne nevezni azokat a bevándorlókat akik illegálisan érkeznek az országban.

Az sem tartotta fontosnak a tanulmány, hogy a szavak szintje mögött vajon hány bűntényt követnek el ezek a bevándorló hátterű emberek.

Migráció: egyre veszélyesebb a helyzet

Nagy-Britanniában a legtöbb bevándorló afgán, iraki illetve pakisztáni a statisztikák alapján.

Az elmúlt időszakban volt olyan nap, amikor 1200 migráns érte el a brit partokat a La Manche-csatornán való átkelés után. Amint arról több elemzésben is szó esett, a migráció jelentős zársadalmi átalakulásokkal is járhat, illetve komoly veszélyt jelent a párhuzamos társadalom kialakulása is.