Ezek a migrációval kapcsolatos ígéretek buktak meg

Tíz évvel ezelőtt, amikor a migrációs válság elérte csúcspontját, számos vezető politikus, közgazdász és civil szervezet képviselője fogalmazott meg merész jóslatokat. Angela Merkel kancellár legendás mondata – „Meg tudjuk csinálni!” – gyorsan a nyitott határok szimbólumává vált, és a német politikai közbeszéd sarokkövévé nőtte ki magát. A remények szerint a migráció nemcsak erkölcsi felelősség, hanem gazdasági lehetőség is volt – vagy legalábbis annak ígérkezett.

Egy évtized után mérleget vontak: a migrációval kapcsolatos optimista jóslatok nagy része nem vált be. A költségek viszont valósak.

Fotó: AFP

Rainer Bauböck, az Európai Egyetemi Intézet migrációkutató professzora 2015 októberében még így fogalmazott:

Tíz év múlva valószínűleg hálásak leszünk Merkel kancellárnak. Nemcsak azért, mert humanitárius szempontból helyesen járt el, hanem azért is, mert olyasmit tett, ami Németország gazdasági szempontból előnyös volt.

A valóság azonban másként alakult: a nagyszámú bevándorlás túlterhelte a német szociális rendszert, és a társadalmi elfogadottság is jelentősen csökkent. A „hála” érzése aligha jellemző a közvéleményre.

Der massiv erschwerte Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft reduziert deren demokratischen Wert, sagt der Migrationsforscher Rainer Bauböck im FALTER-Podcast.



Die ganze Sendung seht ihr heute um 19 & 23h auf @wien24 und morgen auf https://t.co/ys2uLXwMau pic.twitter.com/1WnJAR94SG — Raimund Löw - nun:@raimundloew.bsky.social. (@RaimundLoew) July 1, 2021

A migráció nem lett gazdasági sikertörténet

Nemcsak a politikai elit, hanem gazdasági vezetők is optimistán nyilatkoztak a válság idején. David Folkerts-Landau, a Deutsche Bank vezető közgazdásza például azt mondta, hogy a migráció évtizedekre megszilárdítja Németország vezető szerepét, és az ország újra tudományos, kulturális központtá válhat.

Az állítás mára irreálisan hangzik: Németország gazdasági növekedése az európai rangsor alsó szegmensében van, a fellendülés pedig elmaradt.

#dbresearch Chief Economist, David Folkerts-Landau, spoke with @flacqua on @BloombergTV. Folkerts-Landau remains optimistic on where the global economy is going in the medium term. Watch the full interview here: https://t.co/LMr01kZTfd pic.twitter.com/OaVYktcUzx — Deutsche Bank (@DeutscheBank) June 27, 2023

A nyugdíjrendszer megmentésének narratívája is gyakran visszatért. Marcel Fratzscher, a Humboldt Egyetem közgazdásza 2016-ban így fogalmazott:

Sokan a menekültek közül a baby boomer-generáció nyugdíját fogják fizetni.

Akkoriban valóban egymillió betöltetlen állás volt, és több millió nyugdíjazásra készülő munkavállaló. A bevándorlók azonban sokkal lassabban integrálódtak a munkaerőpiacra, mint remélték: mindössze 55 százalékuk talált munkát a szociális rendszerben, és jelentős részük csak alacsony jövedelmű pozíciókban. Fratzscher ma már elismeri:

Az állításom provokatív volt.

A migrációs költségek nőnek, az eredmények szerények

A gazdasági hozadék helyett inkább költségekről lehet beszélni. Frank Appel, a német posta vezérigazgatója annak idején így vélekedett:

A menekültsegítés, amit ma végzünk, nem költségtényező, hanem hosszú távú befektetés Németország gazdasági jövőjébe.

A valóság azonban mást mutatott: a szociális juttatások, integrációs programok és egyéb állami kiadások messze meghaladták az elvárt szintet, miközben az „eredmények” jórészt elmaradtak. Martin Schulz, aki az EU-Parlament elnöke volt, így nyilatkozott:

Amit a menekültek hoznak nekünk, az értékesebb, mint az arany.

A migránsokat az európai álom élő megtestesítőinek nevezte. A kijelentés később kifejezetten visszásnak tűnt: a valóságban számos támadás, bűncselekmény, sőt, terrortett is összefüggésbe hozható a 2015-ben érkezettek egy részével.

A Schulz által emlegetett „értékesebb, mint az arany” jelenségből végül inkább politikai vereség és választási kudarc lett – ő maga sem tudta meggyőzni a választókat a narratívája igazáról.

A migráció hosszú távon nem lett sikertörténet

A civil szervezetek szintén a lehetőségeket hangsúlyozták. A Caritas Deutschland szlogenje így szólt:

800 ezer menekült – 800 ezer esély.

Michael Landau, a Caritas Österreich vezetője szerint a válság „európai szolidaritással kezelhető” volt. Az ENSZ menekültügyi hivatala, az UNHCR is kampányolt a pozitív üzenetek mellett. Ulrich Lilie, a Diakonie Deutschland elnöke az akkori időszakban még azt is kijelentette:

A menekültügyben nincs szükség felső határra. Az menekültjog.

Ma már világos: az integráció sikeréhez nem elég a lelkesedés. Nyelvtudás, munka, világos szabályok, visszatoloncolási mechanizmusok és következetes jogalkalmazás nélkül nem működik a rendszer. Ahogy a cikk is idézi:

A politikát annak alapján kell megítélni, hogyan végződik, nem pedig aszerint, hogyan kezdődik

– mondta egyszer Henry Kissinger, igaz, más összefüggésben. A migráció kapcsán 2015-ben még sokan azt hitték, Európa képes lesz egyszerre humánus és nyertes lenni. Tíz év távlatából azonban a realitás az, hogy a gazdasági fellendülés elmaradt, a társadalmi feszültségek erősödtek, és egyre kevesebben gondolják úgy, hogy „meg tudtuk csinálni”.