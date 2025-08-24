Egy törvényszéki pszichiáter most tényleg leírta, kik hajlamosabbak a bűnözésre

Németországban a migráció árnyoldalait állította középpontba Frank Urbaniok, a Németországban és Svájcban is ismert törvényszéki pszichiáter új kötete. A migráció árnyoldalai című könyv a legfrissebb kriminalisztikai adatok alapján mutatja be, hogy bizonyos bevándorlócsoportok aránytalanul nagy mértékben szerepelnek az erőszakos és szexuális bűncselekmények elkövetői között.

Fotó: AFP

A migráció és a bűnözési statisztikák

A hivatalos német bűnügyi statisztikák szerint 2023-ban például az algériai elkövetők több mint háromezer százalékos arányban voltak túlreprezentálva az élet elleni bűncselekményekben és a súlyos testi sértésekben a német állampolgárokhoz képest. A szexuális bűncselekményeknél a tunéziaiak és gambiaiak kiemelkedő arányban jelennek meg, előbbiek több mint ezer, utóbbiak pedig több mint kétezer százalékkal. Urbaniok hangsúlyozza:

Ez egy csoportjellemző, amely megkülönbözteti ezt a csoportot az összehasonlításul szolgáló csoporttól. Csoportjellemző nem azt jelenti, hogy mindenki ebben a csoportban bűnöző hajlamú. Azt jelenti azonban, hogy ebben a csoportban sokkal gyakoribbak a bűnözői hajlamok, mint a belföldi összehasonlító csoportban.

A könyv arra is rámutat, hogy miközben a vietnámiak vagy ausztrálok körében alacsony a bűnelkövetés aránya, az arab és afrikai bevándorlók szinte minden statisztikában erősen felülreprezentáltak.

Urbaniok szerint a politikai és civil szféra egy része tudatosan relativizálja a számokból kirajzolódó képet.

Különösen Christian Pfeiffer kriminológus álláspontját kritizálja, aki a társadalmi hátrányokra hivatkozva magyarázza a bevándorlók bűnözési hajlandóságát. Urbaniok azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy Pfeiffer nem ad választ arra, miért jelennek meg sokkal nagyobb arányban például tunéziai elkövetők a szexuális bűncselekményeknél, miközben más bevándorlócsoportoknál ez nem tapasztalható.

Az író bírálja azokat az NGO-kat is, amelyek minden kulturális okra történő utalást potenciálisan rasszistának bélyegeznek.

A szerző szerint ez csak elodázza a valós problémák kezelését, miközben a német társadalomban növekszik a bizalomvesztés.