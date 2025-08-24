Egy törvényszéki pszichiáter most tényleg leírta, kik hajlamosabbak a bűnözésre

Németországban a migráció árnyoldalait állította középpontba Frank Urbaniok, a Németországban és Svájcban is ismert törvényszéki pszichiáter új kötete. A migráció árnyoldalai című könyv a legfrissebb kriminalisztikai adatok alapján mutatja be, hogy bizonyos bevándorlócsoportok aránytalanul nagy mértékben szerepelnek az erőszakos és szexuális bűncselekmények elkövetői között.
A hivatalos német bűnügyi statisztikák szerint 2023-ban például az algériai elkövetők több mint háromezer százalékos arányban voltak túlreprezentálva az élet elleni bűncselekményekben és a súlyos testi sértésekben a német állampolgárokhoz képest. A szexuális bűncselekményeknél a tunéziaiak és gambiaiak kiemelkedő arányban jelennek meg, előbbiek több mint ezer, utóbbiak pedig több mint kétezer százalékkal. Urbaniok hangsúlyozza:
Ez egy csoportjellemző, amely megkülönbözteti ezt a csoportot az összehasonlításul szolgáló csoporttól. Csoportjellemző nem azt jelenti, hogy mindenki ebben a csoportban bűnöző hajlamú. Azt jelenti azonban, hogy ebben a csoportban sokkal gyakoribbak a bűnözői hajlamok, mint a belföldi összehasonlító csoportban.
A könyv arra is rámutat, hogy miközben a vietnámiak vagy ausztrálok körében alacsony a bűnelkövetés aránya, az arab és afrikai bevándorlók szinte minden statisztikában erősen felülreprezentáltak.
Urbaniok szerint a politikai és civil szféra egy része tudatosan relativizálja a számokból kirajzolódó képet.
Különösen Christian Pfeiffer kriminológus álláspontját kritizálja, aki a társadalmi hátrányokra hivatkozva magyarázza a bevándorlók bűnözési hajlandóságát. Urbaniok azonban arra hívja fel a figyelmet, hogy Pfeiffer nem ad választ arra, miért jelennek meg sokkal nagyobb arányban például tunéziai elkövetők a szexuális bűncselekményeknél, miközben más bevándorlócsoportoknál ez nem tapasztalható.
Az író bírálja azokat az NGO-kat is, amelyek minden kulturális okra történő utalást potenciálisan rasszistának bélyegeznek.
A szerző szerint ez csak elodázza a valós problémák kezelését, miközben a német társadalomban növekszik a bizalomvesztés.
Könyvében Urbaniok megoldási javaslatokat is felvázol. Ezek közé tartozik a bevándorlás kockázati tényezőkön alapuló szabályozása, a kontingensek bevezetése az egyéni menedékjog helyett, valamint az eljárások lefolytatása az ország határain kívül. Mintaként Kanadát, Ausztráliát és Dániát említi, különösen a dán szociáldemokrata kormány politikáját. Kaare Dybvad dán minisztert idézve Urbaniok kiemeli:
Nem kell, hogy kényelmes legyen, hanem egyértelmű üzenetet kell közvetítenie a menedékkérőknek: nem vagy kívánatos. Fogadd el, hogy ebben az országban nincs jövőd.
A pszichiáter hangsúlyozza, hogy a jogi és ideológiai viták mellett a legfontosabb szempont a társadalom védelme kell legyen. Mint írja:
Nemcsak menedékjog létezik és kritikátlan multikulti-ideológia. Létezik gondoskodási kötelezettség is a saját, őshonos polgárok felé. Joguk van ahhoz, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává. Az állam kötelessége, hogy saját polgárait a lehető legjobban megvédje az ilyen cselekményektől.
Urbaniok szerint Németországban a politikai vezetés továbbra is elutasítja a valós problémák beismerését, miközben Dániában már megértették, hogy a szigorúbb szabályozás a társadalmi béke megőrzésének alapja.