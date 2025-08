Londonban feszültek egymásnak a demonstrálók

Egyazon hotel előtt tüntettek a migráció ellen és mellett is Londonban, Nagy-Britanniában miután a fent említett szállodában több illegális bevándorlót is elszállásoltak – írja a The Guardian.

Migráció mellett és ellen is tüntettek Fotó: RAY TANG / ANADOLU

A bevándorlás pártiak saját elmondásuk szerint leginkább a rasszizmus ellen tüntettek és pozitív üzenetet szerettek volna megfogalmazni. A migráció ellen tüntetőknek azonban már elege van az utcákon eldurvuló erőszakból.

Migráció: egyre többen aggódnak az erőszakos bűncselekmények miatt

Többen is a „Tegyük újra naggyá Angliát”, azaz a Make England Great Again (MEGA) feliratú pólóban érkeztek. A demonstrálók legnagyobb problémaként a környéken elszaporodó erőszakos bűncselekményeket nehezményezték. Sokan közülük féltik az életmódjukat is.

Emellett többen is kiemelték, hogy féltik gyermekiket is, akiket nem mernek este kiengedni az utcára.

Néhányan azt sérelmezték, hogy már nem is nevezhetik a migránsokat migránsoknak, holott a valóságot ki kell mondani szerintük.

A Migration Observatory szerint az Egyesült Királyságban a dokumentum nélküli népesség körülbelül fele az ázsiai-csendes-óceáni térségből származik, míg körülbelül 20 százaléka Szub-Szaharai Afrikából.

Ezzel az Egyesült Királyság Európa legnagyobb illegális bevándorlói populációjával rendelkezik. Az Európai Unió 32 tagállamában és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) országokban élő becsült illegális bevándorlók körülbelül 25 százaléka az Egyesült Királyságban él.