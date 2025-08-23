Hírlevél

migráns

Robbanásveszély: fellángoltak a migránsellenes zavargások, lángba borulhatnak a brit városok

Migránsellenes tüntetések söpörnek végig az Egyesült Királyságon: Liverpooltól Bristolon át Newcastle-ig tiltakoznak a helyiek a kormány döntése ellen, amelynek értelmében afrikai és közel-keleti menedékkérőket helyeztek el szállodákban. A migránsok elleni tiltakozások több helyen összecsapásokba torkolltak, Norwichban például két férfit is őrizetbe vettek.
migránshoteltüntetésNagy-Britannia

Újabb tömeges megmozdulásokra készül a brit rendőrség a hétvégén, miután az ország több városában migránsellenes tüntetések zajlottak az elmúlt napokban – írja az Independent

migráns
Az elmúlt hetekben migránsok százai keltek át hajóval a La Manche csatornán Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Migránsok kontra őslakosok

A demonstrációk középpontjában a migránshotelek állnak: ezekben a szállodákban helyezik el azokat a migránsokat, akik 

többségében Afrikából és a Közel-Keletről érkeztek kis hajókkal a La Manche csatornán keresztül.

A nyár elején az eppingi Bell Hotel körül robbant ki az első nagyobb tiltakozás, miután bírósági végzés tiltotta meg, hogy ott migránsokat szállásoljanak el. Azóta az ország számos térségében gyűlnek össze a tiltakozók. A norfolki rendőrség szerint Norwichban két férfit vettek őrizetbe, akik a helyi Brook Hotel előtt demonstráltak.

A politikai vita közben a londoni kormány is kénytelen lépéseket fontolgatni. Dan Jarvis biztonsági miniszter közölte: a Belügyminisztérium fellebbezni fog a Legfelsőbb Bíróság döntése ellen, amely megakadályozta a migránsok elhelyezését egy eppingi hotelben. 

Borítókép: Tüntetés Maidstone-ban amiatt, hogy a Munkáspárt kormánya és Sir Keir Starmer miniszterelnök alatt több mint 50 000 illegális migráns érkezett az országba (Fotó: AFP)

 

