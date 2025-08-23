Robbanásveszély: fellángoltak a migránsellenes zavargások, lángba borulhatnak a brit városok

Újabb tömeges megmozdulásokra készül a brit rendőrség a hétvégén, miután az ország több városában migránsellenes tüntetések zajlottak az elmúlt napokban – írja az Independent.

Az elmúlt hetekben migránsok százai keltek át hajóval a La Manche csatornán Fotó: NICOLAS ECONOMOU / NurPhoto

Migránsok kontra őslakosok

A demonstrációk középpontjában a migránshotelek állnak: ezekben a szállodákban helyezik el azokat a migránsokat, akik

többségében Afrikából és a Közel-Keletről érkeztek kis hajókkal a La Manche csatornán keresztül.

A nyár elején az eppingi Bell Hotel körül robbant ki az első nagyobb tiltakozás, miután bírósági végzés tiltotta meg, hogy ott migránsokat szállásoljanak el. Azóta az ország számos térségében gyűlnek össze a tiltakozók. A norfolki rendőrség szerint Norwichban két férfit vettek őrizetbe, akik a helyi Brook Hotel előtt demonstráltak.

A politikai vita közben a londoni kormány is kénytelen lépéseket fontolgatni. Dan Jarvis biztonsági miniszter közölte: a Belügyminisztérium fellebbezni fog a Legfelsőbb Bíróság döntése ellen, amely megakadályozta a migránsok elhelyezését egy eppingi hotelben.

🇬🇧 Happening Now:



Hundreds of locals are gathering outside a migrant hotel in Cheshunt with St. George & Union Jack flags to say they have had enough.



There are no counter protesters as this is starting to occur up and down the country and they don't have the numbers to keep up pic.twitter.com/xfiNk8zYhF — Foreign Filth (@ForeignFilth) August 15, 2025

Borítókép: Tüntetés Maidstone-ban amiatt, hogy a Munkáspárt kormánya és Sir Keir Starmer miniszterelnök alatt több mint 50 000 illegális migráns érkezett az országba (Fotó: AFP)