Robbanásveszély: fellángoltak a migránsellenes zavargások, lángba borulhatnak a brit városok

Újabb tömeges megmozdulásokra készül a brit rendőrség a hétvégén, miután az ország több városában migránsellenes tüntetések zajlottak az elmúlt napokban – írja az Independent.
A demonstrációk középpontjában a migránshotelek állnak: ezekben a szállodákban helyezik el azokat a migránsokat, akik
többségében Afrikából és a Közel-Keletről érkeztek kis hajókkal a La Manche csatornán keresztül.
A nyár elején az eppingi Bell Hotel körül robbant ki az első nagyobb tiltakozás, miután bírósági végzés tiltotta meg, hogy ott migránsokat szállásoljanak el. Azóta az ország számos térségében gyűlnek össze a tiltakozók. A norfolki rendőrség szerint Norwichban két férfit vettek őrizetbe, akik a helyi Brook Hotel előtt demonstráltak.
A politikai vita közben a londoni kormány is kénytelen lépéseket fontolgatni. Dan Jarvis biztonsági miniszter közölte: a Belügyminisztérium fellebbezni fog a Legfelsőbb Bíróság döntése ellen, amely megakadályozta a migránsok elhelyezését egy eppingi hotelben.
Borítókép: Tüntetés Maidstone-ban amiatt, hogy a Munkáspárt kormánya és Sir Keir Starmer miniszterelnök alatt több mint 50 000 illegális migráns érkezett az országba (Fotó: AFP)