Brüsszelben az elmúlt hónapban több mint húsz lövöldözés történt, hét ember életét követelve – maga a belga főügyész is elismeri, hogy bárki áldozattá válhat. Hollandiában egy 22 éves migránst gyanúsítanak egy tinilány meggyilkolásával és további támadásokkal, míg Németországban egy amerikai fiatalembert szúrtak meg bevándorlók, amikor nők védelmére kelt. Nagy-Britanniában közben robbanásszerűen nő a bűnözés, a migránsok elhelyezése elleni tüntetések pedig országos méreteket öltöttek. A migránserőszak miatt a nyugati városok egyre veszélyesebb a lakosság számára.

Európában újra fellángolt a migránserőszak hulláma

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Brüsszel már nem biztonságos

Maga a belga főügyész jelenti ki, hogy

az az igazság, hogy ma bárkit, aki Brüsszelben sétál az utcán, eltalálhat egy eltévedt golyó.

Az elmúlt hónapban a belga fővárosban több mint 20 lövöldözés történt, ezek 7 ember életét követelték. A támadások nem a külvárosban, hanem a belvároshoz közeli területeken zajlottak. Eközben az Európai Parlamentben működő nagykoalíció, amely Tiszának is helyet ad, továbbra is az idei év kiemelt céljaként a Migrációs Paktum végrehajtását tűzte ki – ami a gyakorlatban kötelező szétosztást jelent.

Migránserőszak Hollandiában és Németországban

A toleráns hollandoknál is betelt a pohár. Nem csoda, hiszen egy 22 éves migránst azzal gyanúsítanak, hogy halálra késelt egy 17 éves lányt. A 17 éves Lisa a végzetes pillanatok előtt azzal hívta fel a rendőrséget, hogy valaki követi.

Körülbelül egy órával később, miután a rendőrség hívást kapott, egy árokban találták meg – holtan.

A rendőrség azonosította a 22 éves gyanúsítottat, aki a támadás idején az amszterdami Menekültkérők Befogadásáért Felelős Központ szálláshelyén tartózkodott. Az őrizetbe vett férfit azzal is gyanúsítják, hogy négy nappal a gyilkosság előtt megerőszakolt egy nőt, sőt egy harmadikat is megtámadott.

Újabb migránstámadás történt Németországban – a sokadik már az elmúlt években. Ezúttal egy 21 éves amerikai fiatalembert sebesítettek meg súlyosan a bevándorlók, aki két nőt próbált megvédeni a drezdai villamoson, ahol egy csoport férfi zaklatta őket az éjszakai járaton.

A fiatal férfit a migránsok az arcán szúrták meg egy késsel.

Az eset országos visszhangot váltott ki Németországban, sokak szerint a történtek rávilágítanak arra, milyen veszélyes lehet civilként fellépni az utcai zaklatás ellen – még Európa szívében is.