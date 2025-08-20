Migránshotel bezárásáról döntött a brit bíróság

Egy brit bíró kimondta, hogy az Eppingben található Bell Hotelt nem használhatja tovább a kormány migránsok elszállásolására, és elrendelte, hogy az ott lakókat szeptember 12-ig távolítsák el. A döntés az Epping Forest kerületi tanács keresetének adott helyt, miután a belügyminiszter, Yvette Cooper utolsó pillanatban próbálta megakadályozni a lépést, arra hivatkozva, hogy az „jelentősen befolyásolná” a kormány menekültügyi elhelyezési lehetőségeit.

Eppingben bíróság döntött a migránshotel bezárásáról. A helyiek tiltakozásai meghozták az eredményt, az eset országos visszhangot váltott ki.

Fotó: AFP

A hotel használata heves indulatokat váltott ki, miután egy etióp illegális bevándorlót azzal gyanúsítottak, hogy szexuálisan bántalmazott egy 14 éves helyi lányt, röviddel azután, hogy belépett az országba és az állam a szállodában helyezte el. A botrány nyomán anyák és más nők vezettek tiltakozásokat a hotel előtt, amelyekhez egyre többen csatlakoztak. A mozgalom hamar országos hullámot indított el, számos hasonló demonstrációval más migránshotelnél is.

Migránsok és a brit kormány tervei

Az Egyesült Királyságban jelenleg több mint kétszáz hotelt használnak migránsok elszállásolására, ami több mint 30 ezer ember elhelyezését jelenti adófizetői pénzből. Sokan közülük illegálisan, embercsempészek által üzemeltetett csónakokon érkeztek Franciaországból.

A baloldali munkáspárti kormány alatt rekordszámú érkezést regisztráltak: az év eleje óta több mint 25 ezren keltek át a La Manche csatornán.

A kormány azt állítja, hogy hosszú távon le kívánja zárni a migránshotel-programot, amelyet még a konzervatív kabinet idején indítottak el.

Ugyanakkor hivatalosan elismerték: a szállodák igénybevétele várhatóan legalább 2029-ig fennmarad.

A helyiek győzelme és a politikai reakciók

A bírósági döntést sokan az anti-migrációs mozgalom jelentős győzelmeként ünnepelték. Nigel Farage, a Reform UK vezetője azt mondta:

Ez a szülők és az aggódó eppingi lakosok győzelme. Ők nem akarják, hogy fiatal nőiket az utcán zaklassák. Ez a közösség bátran kiállt, annak ellenére, hogy szélsőjobboldalinak bélyegezték őket, és nyertek. Ők képviselik az ország tisztességes embereinek túlnyomó többségét.

Chris Whitbread, az eppingi tanács konzervatív vezetője úgy nyilatkozott:

Az elmúlt hetek elviselhetetlen terhet róttak a közösségünkre, de ma nagyszerű hírt kaptunk. Hetek óta először láthatjuk a fényt az alagút végén.

Robert Jenrick, a Konzervatív Párt de facto vezetője, aki korábban maga is felelőssé vált a migránshotel-program folytatásáért, de a tiltakozásokhoz csatlakozott, így fogalmazott:

Gratulálok Epping lakosainak! Tiltakoztak. Megbélyegezték őket. De győztek.

Hozzátette:

A megoldás azonban nem lehet az, hogy az illegális migránsokat egyszerűen más közösségekre kényszerítik. Ez már túl sokáig tartott. Az ország régóta a tűréshatárán van.

A döntés üzenete világos: a helyiek tiltakozása, amely sokáig figyelmen kívül maradt, most komoly eredményt hozott, és példaként szolgálhat más brit közösségek számára is.