Migránsok cseréjébe kezd Nagy-Britannia

A migránsok cseréjéről szóló angol–francia egyezmény értelmében a brit hatóságok először helyeztek őrizetbe olyan illegális bevándorlókat, akiket a következő napokban Franciaországba toloncolnak vissza. A brit belügyminisztérium közlése szerint az érintetteket immár a megállapodás keretein belül kezelik, és a rendszer működésbe lépett.

A brit kormány új rendszere szerint a migránsok egy részét visszaküldik Franciaországba, másokat onnan vesznek át legálisan

Fotó: AFP

A migránsok heti ötven főre korlátozott cseréje indult el

Az új egyezmény lényege, hogy a Nagy-Britanniába csónakkal érkezett illegális migránsok közül kiválasztott személyeket visszaküldik Franciaországba, miközben ugyanennyi – előzetesen engedélyezett – migráns érkezik onnan repülővel. A rendszer egyelőre csak kis létszámmal működik, és jelenleg hetente körülbelül ötven migráns feldolgozására van kapacitás.

Az első ilyen csere keretében szerdán 155 migráns érkezett két csónakon a brit partokra.

A hatóságok nem közölték, hány főt vettek őrizetbe közülük, de a kvóta szűkössége miatt vélhetően csak egy kisebb csoportot érint az intézkedés. Azokat, akiket kiválasztanak, bevándorlási őrzött központokba szállítják, és London hivatalosan értesíti Párizst a visszaküldési szándékról.

A brit kormány kemény hangvételű kampányt indított, hogy elriassza a migránsokat az illegális csónakos átkeléstől.

A figyelmeztetés szerint, aki így próbál bejutni az országba, könnyen Franciaországban találhatja magát újra, miközben elveszíti a pénzét, és az életét is kockáztatja.

Ezek a program első lépései, idővel fejlődni fog a rendszer

– fogalmazott Yvette Cooper belügyminiszter, hozzátéve: „erősítjük határainkat a Változás Tervével”. Az intézkedések célja, hogy csökkentsék a szervezett bűnözésre támaszkodó illegális migrációt, és legálisan ellenőrzött módon fogadják be az arra jogosultakat. A jelenlegi rendszer szerint a brit adófizetők állják mind a visszaküldés, mind az új migránsok beutaztatásának költségeit.

A csere nem csökkenti a teljes számot

A rendszer – első látásra – nem csökkenti érdemben az Egyesült Királyságba érkező migránsok számát, hiszen a visszaküldöttek helyére új migránsokat hoznak be, csupán immár legális keretek között.

Így az országba érkező emberek létszáma nem változik, csupán a státuszuk alakul át.

Ráadásul a rendszer elindítása idején rekordközeli a csónakos átkelések száma: idén eddig mintegy 26 ezer illegális migráns érkezett az Egyesült Királyságba, és hetente átlagosan 800 új belépőt regisztrálnak.