Migránsok cseréjébe kezd Nagy-Britannia

A migránsok cseréjéről szóló angol–francia egyezmény értelmében a brit hatóságok először helyeztek őrizetbe olyan illegális bevándorlókat, akiket a következő napokban Franciaországba toloncolnak vissza. A brit belügyminisztérium közlése szerint az érintetteket immár a megállapodás keretein belül kezelik, és a rendszer működésbe lépett.
Az új egyezmény lényege, hogy a Nagy-Britanniába csónakkal érkezett illegális migránsok közül kiválasztott személyeket visszaküldik Franciaországba, miközben ugyanennyi – előzetesen engedélyezett – migráns érkezik onnan repülővel. A rendszer egyelőre csak kis létszámmal működik, és jelenleg hetente körülbelül ötven migráns feldolgozására van kapacitás.
Az első ilyen csere keretében szerdán 155 migráns érkezett két csónakon a brit partokra.
A hatóságok nem közölték, hány főt vettek őrizetbe közülük, de a kvóta szűkössége miatt vélhetően csak egy kisebb csoportot érint az intézkedés. Azokat, akiket kiválasztanak, bevándorlási őrzött központokba szállítják, és London hivatalosan értesíti Párizst a visszaküldési szándékról.
A brit kormány kemény hangvételű kampányt indított, hogy elriassza a migránsokat az illegális csónakos átkeléstől.
A figyelmeztetés szerint, aki így próbál bejutni az országba, könnyen Franciaországban találhatja magát újra, miközben elveszíti a pénzét, és az életét is kockáztatja.
Ezek a program első lépései, idővel fejlődni fog a rendszer
– fogalmazott Yvette Cooper belügyminiszter, hozzátéve: „erősítjük határainkat a Változás Tervével”. Az intézkedések célja, hogy csökkentsék a szervezett bűnözésre támaszkodó illegális migrációt, és legálisan ellenőrzött módon fogadják be az arra jogosultakat. A jelenlegi rendszer szerint a brit adófizetők állják mind a visszaküldés, mind az új migránsok beutaztatásának költségeit.
A rendszer – első látásra – nem csökkenti érdemben az Egyesült Királyságba érkező migránsok számát, hiszen a visszaküldöttek helyére új migránsokat hoznak be, csupán immár legális keretek között.
Így az országba érkező emberek létszáma nem változik, csupán a státuszuk alakul át.
Ráadásul a rendszer elindítása idején rekordközeli a csónakos átkelések száma: idén eddig mintegy 26 ezer illegális migráns érkezett az Egyesült Királyságba, és hetente átlagosan 800 új belépőt regisztrálnak.
Ez azt jelenti, hogy az új megállapodás csak korlátozottan képes érdemi változást hozni.