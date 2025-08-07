Migránsokat toloncoltak vissza, új korszak kezdődött a briteknél

Migránsokat vettek őrizetbe a La Manche csatornánál, ugyanakkor Yvette Cooper belügyminiszter nem árulta el, hány emberről van szó. Azonban kijelentette, hogy készek minden jogi lépésre, amely megakadályozhatja a visszatoloncolást.

Migránsokat vettek őrizetbe a La Manche csatornán (Fotó: BEN STANSALL / AFP)

Azt mondta:

A bevándorlási központokba történő átszállítás jelenleg is zajlik, ezért ebben a pillanatban nem adunk ki olyan részleteket, amelyeket a bűnszervezetek könnyen kihasználhatnának. De senkinek ne legyen kétsége: aki mostantól érkezik, azt azonnal őrizetbe vehetik és visszatoloncolhatják.

Hozzátette, hogy az első migránsokat néhány héten belül visszaküldhetik.

Cooper hozzátette: „Ez a kísérleti program még csak a kezdet, és idővel tovább fog fejlődni, de az álláspontunk egyértelmű: Franciaország biztonságos ország, ezért határozottan ki fogunk állni minden jogi kihívással szemben, amellyel az emberek próbálkoznak.”

First migrants detained under 'one in, one out' deal with France, Home Office says https://t.co/dCRcMWfSIi — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 7, 2025

A kísérleti programot Keir Starmer miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök júliusban jelentették be, a francia elnök brit állami látogatása alkalmával született megállapodás részeként.

Az első letartóztatások kapcsán Keir Starmer így nyilatkozott:

Ha valaki törvényt szegve lép be az országba, számíthat arra, hogy visszatoloncoljuk. Amikor azt mondom, hogy minden eszközzel meg fogom védeni a határainkat, akkor azt komolyan is gondolom.

A kísérleti program 11 hónapig tart, és az Egyesült Királyság ugyanannyi menedékkérőt fogad be, akik nem próbáltak illegálisan átkelni a határon, és megfelelnek a biztonsági és jogosultsági ellenőrzéseknek.

A brit hatóságok célja, hogy a kis csónakokkal érkező migránsok esetében három napon belül kezdeményezzék a visszaküldést, és a francia hatóságok 14 napon belül reagáljanak.

Cserébe a Franciaországban menedékjogot kapott személyeket biztonságos és legális úton szállítják át az Egyesült Királyságba.

A Franciaországban tartózkodó felnőttek és családok a brit Belügyminisztérium által létrehozott online felületen jelezhetik, ha érdeklődnek az Egyesült Királyságba történő utazás iránt.

Ehhez meg kell felelniük az előírt feltételeknek, végig kell menniük a szokásos vízumkérelmi eljáráson, valamint át kell esniük biztonsági ellenőrzésen.

Amennyiben elfogadják őket, három hónap áll rendelkezésükre, hogy menedékjogot vagy vízumot kérelmezzenek az Egyesült Királyságban, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint más menedékkérőkre.

A brit Belügyminisztérium várhatóan napokon belül kampányt indít, hogy tájékoztassa a Franciaországban és más országokban tartózkodó migránsokat az új kiutasítási megállapodás részleteiről.

2025-ben július 30-ig több mint 25 000 ember kelt át a La Manche csatornán kis csónakokban – ez mintegy 49 százalékos növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest.