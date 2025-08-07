Migránsokat toloncoltak vissza, új korszak kezdődött a briteknél

Migránsokat vettek őrizetbe a La Manche csatornánál, ugyanakkor Yvette Cooper belügyminiszter nem árulta el, hány emberről van szó. Azonban kijelentette, hogy készek minden jogi lépésre, amely megakadályozhatja a visszatoloncolást.
Azt mondta:
A bevándorlási központokba történő átszállítás jelenleg is zajlik, ezért ebben a pillanatban nem adunk ki olyan részleteket, amelyeket a bűnszervezetek könnyen kihasználhatnának. De senkinek ne legyen kétsége: aki mostantól érkezik, azt azonnal őrizetbe vehetik és visszatoloncolhatják.
Hozzátette, hogy az első migránsokat néhány héten belül visszaküldhetik.
Cooper hozzátette: „Ez a kísérleti program még csak a kezdet, és idővel tovább fog fejlődni, de az álláspontunk egyértelmű: Franciaország biztonságos ország, ezért határozottan ki fogunk állni minden jogi kihívással szemben, amellyel az emberek próbálkoznak.”
A kísérleti programot Keir Starmer miniszterelnök és Emmanuel Macron francia elnök júliusban jelentették be, a francia elnök brit állami látogatása alkalmával született megállapodás részeként.
Az első letartóztatások kapcsán Keir Starmer így nyilatkozott:
Ha valaki törvényt szegve lép be az országba, számíthat arra, hogy visszatoloncoljuk. Amikor azt mondom, hogy minden eszközzel meg fogom védeni a határainkat, akkor azt komolyan is gondolom.
A kísérleti program 11 hónapig tart, és az Egyesült Királyság ugyanannyi menedékkérőt fogad be, akik nem próbáltak illegálisan átkelni a határon, és megfelelnek a biztonsági és jogosultsági ellenőrzéseknek.
A brit hatóságok célja, hogy a kis csónakokkal érkező migránsok esetében három napon belül kezdeményezzék a visszaküldést, és a francia hatóságok 14 napon belül reagáljanak.
Cserébe a Franciaországban menedékjogot kapott személyeket biztonságos és legális úton szállítják át az Egyesült Királyságba.
A Franciaországban tartózkodó felnőttek és családok a brit Belügyminisztérium által létrehozott online felületen jelezhetik, ha érdeklődnek az Egyesült Királyságba történő utazás iránt.
Ehhez meg kell felelniük az előírt feltételeknek, végig kell menniük a szokásos vízumkérelmi eljáráson, valamint át kell esniük biztonsági ellenőrzésen.
Amennyiben elfogadják őket, három hónap áll rendelkezésükre, hogy menedékjogot vagy vízumot kérelmezzenek az Egyesült Királyságban, és ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint más menedékkérőkre.
A brit Belügyminisztérium várhatóan napokon belül kampányt indít, hogy tájékoztassa a Franciaországban és más országokban tartózkodó migránsokat az új kiutasítási megállapodás részleteiről.
2025-ben július 30-ig több mint 25 000 ember kelt át a La Manche csatornán kis csónakokban – ez mintegy 49 százalékos növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest.
Az Egyesült Királyság törvényei és a nemzetközi jog alapján a kormány nem küldheti vissza a menedékkérőket származási országukba addig, amíg kérelmüket el nem bírálják és el nem utasítják. Ugyanakkor visszaküldhetők olyan biztonságos országokba, amelyek vállalják, hogy befogadják és elbírálják kérelmüket – írja a BBC.
A konzervatívok szerint az új kiutasítási rendszer nem elég elrettentő hatású, és nem fogja visszatartani a legtöbb potenciális migránst.
Úgy vélik, hogy a Munkáspárt és Franciaország között kötött megállapodás kevésbé lesz hatékony, mint a korábbi tory kormány által kidolgozott ruandai terv. Chris Philp belügyminiszter-helyettes a BBC Breakfast műsorában úgy fogalmazott: „ostoba hiba” volt elvetni azt a tervet, amely lehetővé tette volna, hogy bizonyos migránsokat Ruandába küldjenek.
Az Origo korábban arról is beszámolt, az Egyesült Királyság Európa legnagyobb illegális bevándorlói populációjával rendelkezik. A brit kormány folytatja a migránsok csempészésével gyanúsított személyek letartóztatását, mivel az Egyesült Királyságba érkező migránsok száma továbbra is növekszik. Yvette Cooper brit belügyminiszter további lépéseket is mérlegel, többek között a digitális személyazonosító okmányok bevezetését. Az intézkedéstől azt várja, hogy elősegíti a migráció hatékonyabb kezelését.