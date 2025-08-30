Torta, lufi és virág – feleslegesen költ el milliárdokat migránsokra a brit kormány

A brit Belügyminisztérium oktatókat keres, akik különféle kézműves foglalkozásokat tartanak majd a migránsok „mentális jóléte” érdekében – többek között fodrászat, lufihajtogatás, virágkötészet és süteménydíszítés is lesz, mint választható szabadidős program – írja a Breitbart.

Feleslegesen költ el milliárdokat a migránsok mentális egészségére a brit kormány

Fotó: RICARDO ARDUENGO / AFP

Álláshirdetés: migránsokhoz oktató?

Az egyik álláshirdetésben az szerepelt, hogy a pályázók feladata a workshopok népszerűsítése, azok megtervezése és levezetése lesz a lakók igényeihez és a szerződéses követelményekhez igazodva. Egy másik hirdetésben festő és dekorációs oktatókat kerestek, akiknek feladata proaktívan népszerűsíteni, megtervezni és megtartani a workshopokat. Mindkét pozíció évi 31 585 fontot (14,5 millió forint) fizetne, teljes egészében a brit adófizetők pénzéből.

A tanfolyamok célja, az illegális bevándorlók mentális jólétének javítása, miközben várják menedékkérelmük elbírálását.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy augusztus végén fellángoltak a migránsellenes zavargások Nagy-Britannia-szerte.

A Breitbart beszámolója szerint Nagy-Britanniában már akár egymillió illegális bevándorló is közvetlen pénzügyi támogatást kap a helyi jóléti programon keresztül, amely 2023-ban 7,6 milliárd fontba ( közel 3500 milliárd forintba) került a brit adófizetőknek. Ráadásul ebben az összegben nincsenek benne azok a támogatások és szállásköltségek, amelyeket a menedékkérelem elbírálására váró bevándorlóknak nyújtanak – ezek további 5,4 milliárd fontot tettek ki 2023-ban. Az ellenzéki Konzervatív Párt szerint

Teljesen indokolhatatlan, hogy konditerem-edzőket és lufiművészet-oktatókat alkalmazzanak olyan emberek számára, akiket ki kell toloncolni. Ennek azonnal véget kell vetni!

– mondta Chris Philp.