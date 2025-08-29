Hatalmas botrány robbant ki: a brit miniszterelnök-helyettesről van szó

Angela Raynert, az Egyesült Királyság miniszterelnök-helyettesét „képmutatónak és potyázónak” nevezték a toryk, miután kiderült, hogy állítólag 40 ezer fontnyi (18 millió forint) illetéket „spórolt meg” új tengerparti lakása után. Rajner azt vallotta az adóhatóságnak: 800 ezer fontos, Hove-ban (Kelet-Sussex) lévő tengerparti lakása az elsődleges lakhelye, és így sokkal kevesebb illetéket kellett befizetnie – írja a Daily Mail.

A brit miniszterelnök-helyettesét támadja fél Anglia

Fotó: WIKTOR SZYMANOWICZ / ANADOLU

A miniszterelnök-helyettes bort iszik és vizet prédikál?

Rayner, aki egyben a lakhatásért felelős miniszter is, a tengerparti lakást a 650 ezer font értékű manchesteri háza mellé vásárolta meg. A miniszterelnök-helyettes a hove-i ingatlan vásárlása előtt levetette a nevét a Manchesteri ház tulajdoni lapjáról és ez lehetővé tette számára, hogy 30 ezer font illetéket fizessen – a 70 ezer helyett –, ami akkor lett volna esedékes, ha a hove-i lakás a második nevén szereplő ingatlan lett volna. A lakhatási miniszter korábban maga is bírálta, hogy a gazdagok felvásárolják a népszerű területek ingatlanjait, ezzel kiszorítva a helyieket.

Matthew Pennycook, a minisztérium egyik minisztere a parlamentben is figyelmeztetett arra, hogy a túl sok rövid távú bérlet és második otthonok ártanak a helyi közösségeknek és megdrágítják a lakhatást. Bár a szakértők szerint Rayner lépései törvényesek, vita indult arról, hogy a lakhatási miniszter szándékosan döntött-e úgy, hogy kevesebb helyi adót és illetéket fizet.

Ez azért is kényes téma, mert a politikus saját minisztériuma korábban figyelmeztetett a második ingatlanok árfelhajtó hatásaira.

Priti Patel, a konzervatívok árnyék-külügyminisztere közösségi médiában így fogalmazott:

Angela Rayner, Nagy-Britannia miniszterelnök-helyettese képmutató és potyázó, mivel azt akarja, hogy mások magasabb adót fizessenek, de ő maga nem hajlandó azt kifizetni.

Rayner szóvivője közölte, hogy a miniszterelnök-helyettes a törvényeknek megfelelően fizette meg a kötelező illetéket. Minden ezzel ellentétes állítás teljesen alaptalan. Kirstie Allsopp, a Location, Location, Location című műsor vezetője ezzel szemben azt írta a közösségi médiában:

Ez a kormány szégyentelen. Adókat vetnek ki ránk, miközben ők maguk kiskapukat keresnek.

