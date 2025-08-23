A Holdig és a Marsig menetelünk – így köszöntötte országát a miniszterelnök

Hírlevél

Indiában a Nemzeti Űrnap alkalmából Narendra Modi miniszterelnök videóüzenetben idézte fel, milyen jelentős előrelépéseket ért el az ország az űrkutatásban. Külön dicsérettel illette az indiai tudósokat, űrvállalkozásokat és az első indiai űrhajóst, Shubhanshu Shuklát, hangsúlyozva az elektromos hajtóművek és félig-cryogén motorok fejlesztésének fontosságát.
Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint a mai nap egyszerre jelképezi az ország űrkutatás iránti elköteleződését és azt is, hogy India képes felzárkózni a világ vezető technológiai hatalmai mellé.

miniszterelnök
Narendra Modi indiai miniszterelnök Fotó: DEBAJYOTI CHAKRABORTY / NurPhoto

Modi videóüzenetében büszkén hirdette: „Elértük a Holdat és a Marsot.” Kiemelte a tudományos közösség, fiatal vállalkozók és az astronauta Shubhanshu Shukla munkáját, akik mind hozzájárultak a közös sikerhez – írja a The Times of India.

Emellett hangsúlyozta, hogy India gyorsan halad előre az áttörő technológiák terén is, így például a félig-cryogén hajtóművek és elektromos meghajtás területén, melyek elengedhetetlenek a versenyhez a globális űriparban. 

Modi megerősítette, hogy országának helye van a világ élvonalában.

