A Holdig és a Marsig menetelünk – így köszöntötte országát a miniszterelnök

Narendra Modi indiai miniszterelnök szerint a mai nap egyszerre jelképezi az ország űrkutatás iránti elköteleződését és azt is, hogy India képes felzárkózni a világ vezető technológiai hatalmai mellé.

Narendra Modi indiai miniszterelnök Fotó: DEBAJYOTI CHAKRABORTY / NurPhoto

Modi videóüzenetében büszkén hirdette: „Elértük a Holdat és a Marsot.” Kiemelte a tudományos közösség, fiatal vállalkozók és az astronauta Shubhanshu Shukla munkáját, akik mind hozzájárultak a közös sikerhez – írja a The Times of India.

Emellett hangsúlyozta, hogy India gyorsan halad előre az áttörő technológiák terén is, így például a félig-cryogén hajtóművek és elektromos meghajtás területén, melyek elengedhetetlenek a versenyhez a globális űriparban.