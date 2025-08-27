Moszkva szerint hasznos, amit Washington tesz, de egy dolgot biztos elutasítanak

Ahogy az Origón is beszámoltunk róla, Zelenszkij Amerikába utazik a következő hétvégén, hogy az amerikai és az ukrán delegáció átbeszélje a részleteket egy Zelenszkij–Putyin-találkozó kapcsán. Moszkva szerint az Egyesült Államok békekezdeményezése hasznos, ugyanakkor elutasítják, hogy európai békefenntartó csapatok állomásozzanak Ukrajna területén. Az orosz szóvivő hangsúlyozta, hogy Oroszország ellenzi az Ukrajnának szánt európai biztonsági garanciákra vonatkozó javaslatokat, és nem fogja engedni, hogy NATO-csapatok jelenjenek meg szomszédjában – számolt be róla az Aljazeera.

Moszkva hallani sem akar NATO- vagy európai csapatokról Ukrajnában

Fotó: AFP

Peszkov: A NATO az egyik oka a háborúnak

Dmitrij Peszkov elmondta, hogy?

Valójában a mostani konfliktus egyik okát éppen a NATO katonai infrastruktúrájának előrenyomulása és annak Ukrajnával kapcsolatos tervei adták.

Azzal folytatta, hogy emiatt negatívan viszonyulnak a béketárgyalásokhoz.

Így nehéz lesz békét kötni Moszkvával...

A jövőbeni orosz agresszió elleni biztonsági garanciák kulcsfontosságú kérdésnek számítanak az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy a garanciáknak a lehető legközelebb kell állniuk a NATO 5. cikkelyéhez, amely kimondja:

egy tagállam elleni támadás az összes tag elleni támadásnak minősül.

Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fog katonákat küldeni Ukrajnába a jövőbeni biztonsági garanciák részeként, és azt javasolta, hogy az európai országok vállalják a felelősséget Ukrajna biztonságának garantálásában. Moszkva viszont a lehető leghatározottabban elutasítja, hogy NATO-katonák érkezzenek Ukrajnába.

Zelenszkij cselekvésre szólít fel

Zelenszkij szerdán az X-en közölte, hogy a küldöttségek felgyorsítják a jövőbeli multilaterális biztonsági garanciák részleteinek kidolgozását, és itt az ideje megszervezni a vezetők közötti megbeszéléseket a legfontosabb prioritásokról és ütemezésről.

Különböző szinteken katonai parancsnokok, védelmi miniszterek és biztonsági tanácsadók dolgoznak a jövőbeli biztonság összetevőin

– tette hozzá, és megjegyezte:

Az oroszok csak a valódi nyomásgyakorlásra fognak reagálni. Mi erre számítunk.

Ukrajna és az Egyesült Államok egyaránt szorgalmazza, hogy személyes találkozó jöjjön létre az orosz és ukrán vezetők között a béketárgyalások előmozdítása érdekében. Az amerikai elnök kilátásba helyezte további szankciók bevezetését Moszkvával szemben, mivel aggályok merültek fel az orosz fél időhúzásával kapcsolatban.