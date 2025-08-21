Rakétatámadás érte Munkácsot – mutatjuk a részleteket!

Az augusztus 21-re virradó éjjel Oroszország összesen 614 drónt és rakétát indított Ukrajna ellen, köztük cirkáló- és ballisztikus rakétákat. Lvivben egy ember életét vesztette, további három civil megsérült. Munkácson amerikai érdekeltségű céget ért rakétacsapás, ami idén már nem először fordult elő. Az év elején Kijevben a Boeing irodái váltak célponttá és azóta más amerikai cégek ellen is indultak akciók – írja a Kiszó. Az ukrán vezetés ismét kiemelte, hogy a háború lezárása érdekében elengedhetetlen a diplomácia előmozdítása.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a Munkácsot ért támadás részleteit. A közlés szerint az orosz erők az éjszaka folyamán több száz drónt, valamint hiperszonikus, ballisztikus és cirkálórakétát indítottak ukrán célpontok ellen, amelyek közül sok civil létesítményt és energiaellátó központot ért. A Kárpátalján működő egyik nagy amerikai elektronikai üzem közvetlen találatot kapott, ami súlyos károkat okozott. Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a gyár teljes mértékben civil rendeltetésű, nincs semmilyen összefüggésben a hadiparral vagy katonai tevékenységgel.
Az orosz rakétatámadás a Flex elektronikai üzemét érte Munkácson, amely civil áldozatokkal járt és súlyos károkat okozott.
A legfiatalabb sérült 22 éves, a legidősebb 63.
A támadásban legalább 15 ember megsérült, közülük egy válságos állapotban van. Az ukrán külügyminiszter sürgette a légvédelem megerősítését – írja a zn.ua.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy hiába közeledik a béke, az orosz támadások nem enyhülnek – videó.