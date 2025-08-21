Rakétatámadás érte Munkácsot – mutatjuk a részleteket!

Az augusztus 21-re virradó éjjel Oroszország összesen 614 drónt és rakétát indított Ukrajna ellen, köztük cirkáló- és ballisztikus rakétákat. Lvivben egy ember életét vesztette, további három civil megsérült. Munkácson amerikai érdekeltségű céget ért rakétacsapás, ami idén már nem először fordult elő. Az év elején Kijevben a Boeing irodái váltak célponttá és azóta más amerikai cégek ellen is indultak akciók – írja a Kiszó. Az ukrán vezetés ismét kiemelte, hogy a háború lezárása érdekében elengedhetetlen a diplomácia előmozdítása.

A kárpátaljai Munkácson lévő Flex üzemet érte orosz rakétacsapás

Fotó: PAVEL PAVLOV / ANADOLU AGENCY

Rakétatámadás érte Munkácsot

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter hivatalos közösségi oldalán osztotta meg a Munkácsot ért támadás részleteit. A közlés szerint az orosz erők az éjszaka folyamán több száz drónt, valamint hiperszonikus, ballisztikus és cirkálórakétát indítottak ukrán célpontok ellen, amelyek közül sok civil létesítményt és energiaellátó központot ért. A Kárpátalján működő egyik nagy amerikai elektronikai üzem közvetlen találatot kapott, ami súlyos károkat okozott. Az ukrán külügyminiszter hangsúlyozta, hogy a gyár teljes mértékben civil rendeltetésű, nincs semmilyen összefüggésben a hadiparral vagy katonai tevékenységgel.

ДСНС - До 15 зросла кількість постраждалих внаслідок атаки по Мукачево pic.twitter.com/bk4VCr70g9 — Олег (@UA__oleg) August 21, 2025

Az orosz rakétatámadás a Flex elektronikai üzemét érte Munkácson, amely civil áldozatokkal járt és súlyos károkat okozott.

A legfiatalabb sérült 22 éves, a legidősebb 63.

A támadásban legalább 15 ember megsérült, közülük egy válságos állapotban van. Az ukrán külügyminiszter sürgette a légvédelem megerősítését – írja a zn.ua.

A rakétabecsapódást egy autó fedélzeti kamerája vette fel

Утра всем нашим!

А не нашим-👇

Сегодня прилетало по западной Украине, Харьковской, Днепропетровской и других областям



Удары нанесены по пром объектам.

Закарпатье, Мукачево — атака крылатыми ракетами по заводу «Flextronics»



До венгерской границы около 30 км. pic.twitter.com/VWquKXVOgg — Балалайка Зараза (@shnipperson1971) August 21, 2025

