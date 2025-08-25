Hírlevél

Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris politikája sebezhetővé teszi Európát

A brüsszeli European Policy Centre szakértője szerint Nagy-Britannia és Franciaország túl merev nukleáris doktrínái nem képesek megfelelően ellensúlyozni Oroszország rugalmas és fenyegető nukleáris stratégiáját, ami kiszolgáltatottá teszi Európát.
Juraj Maicin elemző az Euractivban arra figyelmeztetett, hogy bár az Egyesült Királyság és Franciaország közösen kiállt a kontinens nukleáris biztonsága mellett a Northwood-i Nyilatkozatban, a Kreml növekvő nukleáris fenyegetései mellett ez önmagában kevés – írja az unian.ua

France's President Emmanuel Macron talks with Britain's Prime Minister Keir Starmer (on screen) during a video meeting of the so-called "coalition of the willing" to discuss next steps for Ukraine at the Fort de Bregancon in Bormes-les-Mimosas, southern France on August 19, 2025. France and Britain co-host a virtual meeting of about 30 of Kyiv's allies known as the "coalition of the willing" to "keep them up to date on what was decided" a day after Ukraine's allies met to discuss the outcome of fast-moving talks to end the war with Russia. (Photo by Christophe SIMON / POOL / AFP)
Emmanuel Macron francia elnök Keir Starmer brit miniszterelnökkel beszélget a „hajlandók koalíciójának” videókonferenciáján
Fotó: CHRISTOPHE SIMON / POOL

Oroszország rugalmas doktrínája ugyanis lehetővé teszi számára, hogy alacsony hatótávolságú taktikai fegyvereket vessen be elrettentés vagy eszkaláció céljából, miközben London és Párizs kizárólag stratégiai, nagy erejű nukleáris eszközökre támaszkodik, amelyeket csak végső esetben alkalmaznának.

A szakértő szerint ez az aszimmetria súlyosan sebezhetővé teszi Európát. 

Úgy véli, Nagy-Britanniának és Franciaországnak közös nukleáris gyakorlatokat kellene tartania a NATO keleti és északi szárnyán, valamint infrastruktúrát létrehozniuk szövetséges államokban – például Lengyelországban vagy Svédországban – a nukleáris eszközök időszakos telepítésére.

