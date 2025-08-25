Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris politikája sebezhetővé teszi Európát

Juraj Maicin elemző az Euractivban arra figyelmeztetett, hogy bár az Egyesült Királyság és Franciaország közösen kiállt a kontinens nukleáris biztonsága mellett a Northwood-i Nyilatkozatban, a Kreml növekvő nukleáris fenyegetései mellett ez önmagában kevés – írja az unian.ua.

Emmanuel Macron francia elnök Keir Starmer brit miniszterelnökkel beszélget a „hajlandók koalíciójának” videókonferenciáján

Fotó: CHRISTOPHE SIMON / POOL

Oroszország rugalmas doktrínája ugyanis lehetővé teszi számára, hogy alacsony hatótávolságú taktikai fegyvereket vessen be elrettentés vagy eszkaláció céljából, miközben London és Párizs kizárólag stratégiai, nagy erejű nukleáris eszközökre támaszkodik, amelyeket csak végső esetben alkalmaznának.

A szakértő szerint ez az aszimmetria súlyosan sebezhetővé teszi Európát.

Úgy véli, Nagy-Britanniának és Franciaországnak közös nukleáris gyakorlatokat kellene tartania a NATO keleti és északi szárnyán, valamint infrastruktúrát létrehozniuk szövetséges államokban – például Lengyelországban vagy Svédországban – a nukleáris eszközök időszakos telepítésére.