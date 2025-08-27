Egy diák kerül hétfőtől Robert Habeck német gazdasági miniszter parlamenti székébe

A német politikus, a 45 éves Robert Habeck helyére lép a 26 éves Mayra Vriesema a német Bundestagban. A megbukott közlekedésilámpa-koalíció gazdasági minisztere szeptember 1-jével búcsúzik a parlamenttől. A politikus augusztus 27-én reggel leadta mandátumát, és a következő hétfőn véget ér számára a német szövetségi politika. Korábban az Origon is írtunk Robert Habeck-ről, aki két héttel az előrehozott választások előtt védekezésbe kényszerült.

A 26 éves Mayra Vriesema lép a népszerű német politikus helyére a Bundestagban

Fotó: MARKUS SCHOLZ / DPA

A helyére lépő Mayra Vriesema a németországi szövetségi választáson az országos lista ötödik helyén szerepelt. Vriesema jelenleg nemzetközi politika és nemzetközi jog mesterképzésen tanul és Instagramon így nyilatkozott:

Emberek, híreim vannak! Nagy köszönet Robertnek az elmúlt évek munkájáért és a bizalomért.

Majd baloldali-zöld ellenzéki munkát jelentett be. Habeck döntését azzal is indokolta, hogy nemcsak a közlekedésilámpás-koalíciót, hanem politikai elképzelését is elutasították – írja a Bild.

A leköszönő német politikus egy videóban beszélt a döntéséről: