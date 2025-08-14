Menekülnek a németek a saját országukból

Németország egyre súlyosabb kivándorlási hullámmal szembesül. 2024-ben közel 270 000 német állampolgár hagyta el hazáját, ami csaknem kétszerese a 2010-es adatoknak. A trend különösen aggasztó, hiszen főként a 25-49 éves korosztályt érinti, akik a gazdaság motorját jelentik – mutat rá az Exxpress osztrák hírportál.

Németország egyre növekvő kivándorlási hullámmal néz szembe (Illusztráció, forrás: Pixabay)

A kivándorlás okai között szerepel a bürokrácia, a növekvő bűnözés és a magas adóterhek. Ami egykor kivételnek számított, mára tömeges jelenséggé vált, különösen a jól képzett szakemberek, vállalkozók és önfoglalkoztatottak körében.

Julia és Philipp Ramjoué története jól példázza ezt a jelenséget. A német középosztály mintaéletét élték: diplomával, biztos állással, házzal Augsburg közelében és egy gyermekkel. A pandémia azonban fordulópontot hozott életükben.

Önismereti útra indultunk

– meséli Julia a Handelsblattnak.

Felmondtak, és céget alapítottak, amelynek profilja a természet és a fajok védelmére mesterséges intelligencia segítségével. Csakhogy azonnal szembesültek a bénító adminisztratív akadályokkal.

Egyre inkább belefáradtunk ebbe a rendszerbe

– mondja Philipp.

Egy 2022-es több hónapos tanzániai tartózkodás megváltoztatta az életüket.

Annyira otthon éreztük magunkat, mint Németországban soha

– emlékszik vissza Julia.

2025 elején nagy döntést hoztak: eladták házukat, elbúcsúztak barátaiktól, és lányukkal, Julia édesanyjával, valamint két macskájukkal új életet kezdtek a kelet-afrikai Arushában.

A német statisztikai hivatal adatai szerint 2025 első négy hónapjában már több mint 93 ezer német állampolgár hagyta el az országot, ez pedig azt jelenti, hogy az év végére új rekord születhet a kivándorlók számában.

A koronavírus-járvány óta jelentősen megnőtt az érdeklődés a kivándorlás iránt

– mondta el a Handelsblattnak Christoph Heuermann, a Staatenlos tanácsadó cég alapítója.