Németország már a migránsok szerint sem biztonságos

A német Szövetségi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint 2024-ben körülbelül 9000-rel több lengyel hagyta el Németországot, mint ahányan bevándoroltak – számol be róla a V4NA.

Hamburg: Rendőrök és helyszínelők állnak egy hamburgi lakóház előtt Hamburg-Rahlstedtben (Fotó: AFP)

Ahogy fogalmaztak, ezzel megfordult egy évtizedek óta tartó tendencia. Andrzej Kubisiak, a Lengyel Gazdasági Intézet helyettes igazgatója az adatok kapcsán arról beszélt:

A romániai és bolgár adatok is azt mutatják, hogy Németország szempontjából a migrációs mérleg évek óta először negatív

– nyilatkozta Kubisiak, aki úgy véli, elképzelhető, hogy a visszatérők egy része nem Lengyelországba, hanem egy harmadik országba költözött tovább, de a többség hazatér.

Migráns család Fotó: FRANK HOERMANN/SVEN SIMON / SVEN SIMON

Stagnálás Németországban

Ennek a fejleménynek számos oka van, az egyik, a kivándorlással remélt életszínvonal-emelkedés.

Ha negatív mérlegről beszélünk, az lényegében azt jelenti, hogy a kivándorlást okozó tényezők egyensúlya már nem Németország, hanem a régió országai felé billen

– magyarázza a szakértő, aki a német gazdaság gyengeségére is utalt.

„A bevándorlók egy részének elköltözése a német gazdaságnak köszönhető, amely 6-7 éve stagnál, és a koronavírus-járvány és az energiaválság óta nehezen találja a helyes irányt. Végül is ez egy olyan gazdaság, amely az elmúlt két évben recessziót élt át.”

Németországban már senki nincs biztonságban

Emellett fontos tényező az is, hogy Németország biztonsága rendkívül leromlott. A korábban oly híres német rend, fegyelem és közbiztonság mára már nincs jelen a németeknél.

Azonban több ország is van, amely a terrorizmus és a bűnözés veszélyére figyelmeztet Németország vonatkozásában.

Az Egyesült Királyság állampolgárainak azt írta Németországról:

„Nagy a valószínűsége, hogy terroristák támadásokat kísérelnek meg Németországban.A támadások válogatás nélkül történhetnek, beleértve a külföldi állampolgárok által látogatott nyilvános helyeket, például:”

éttermek

piacok

bevásárlóközpontok

istentiszteleti helyek és vallási helyszínek, beleértve a zsinagógákat

sport- és kulturális rendezvények

zsúfolt helyek és nyilvános gyülekezések

Ezt követően a közelmúlt terrorista támadásait is felsorolták:

2024-ben 3 ember meghalt és több megsérült egy késes támadásban Solingenben

2021-ben 5 embert megkéseltek és megsebesítettek egy vonaton Neumarktban, Bajorországban

2020-ban egy ember meghalt és egy másik súlyosan megsérült egy késes támadásban Drezdában

2020-ban 8 ember meghalt és 5 megsérült két tömeges lövöldözésben hanaui vízipipabárokban

2019-ben 2 embert lelőttek és megöltek, miután sikertelenül próbáltak behatolni egy zsinagógába a kelet-németországi Halle városában

A brit jelentés arra is emlékeztet, hogy a német hatóságok rendszeresen jelentik, hogy megakadályoztak tervezett támadásokat és letartóztatásokat hajtottak végre, ugyanakkor figyelmeztetik a briteket a bűnözés veszélyeire és arra kérik állampolgáraikat, hogy fokozottan ügyeljenek értékeikre.

Hasonló veszélyekre figyelmeztet az Egyesült Államok is.

Németországban fokozott óvatosságra van szükség a terrorizmus miatt

– írják a legfrissebb jelentésben az országról, hozzátéve: „a terrorista csoportok és a magányos elkövetők továbbra is állandó fenyegetést jelentenek Németországban és Európában, ahol nyilvános helyeken késsel, kézifegyverekkel, egyszerű robbanószerkezetekkel és járművekkel támadnak emberekre. Az ilyen támadások előzetes figyelmeztetés nélkül vagy csak röviddel azelőtt történhetnek.”