Napirenden az általános sorkötelezettség bevezetése az európai országban

A politikus szerint igazságtalan, hogy Németországban jelenleg csak férfiakat lehetne katonai szolgálatra kötelezni. Úgy véli, minden fiatal – nemtől és származástól függetlenül – tartozik annyival a társadalomnak, hogy egy évet annak szolgálatába álljon, írta a Tagesspiegel.

Németország: Thomas Röwekamp, ​​a CDU politikusa (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Sina Schuldt)

Úgy gondolom, minden férfitól, nőtől, akár német, akár külföldi származású fiatalról van szó, elvárható, hogy egy évet a közösség szolgálatába állítson

– mondta Röwekamp.

A németországi sorkötelezettség több területen is teljesíthető lenne

A CDU politikusa szerint a fiatalok maguk választhatnák meg, hogy hol teljesítik a kötelező szolgálati évet: a hadsereg kötelékében, szociális intézményekben vagy más közösségi területeken. Minden évben mintegy 700 ezer fiatal fejezi be tanulmányait Németországban, és Röwekamp szerint nekik világosan meg kellene érteniük, hogy a béke, a szabadság, a demokrácia és a jólét már nem magától értetődő dolgok.

„Ehhez mindenkinek hozzá kell tennie a maga részét” – hangsúlyozta.

Alkotmánymódosításra lenne szükség

A kereszténydemokrata politikus elismerte, hogy egy általános kötelező szolgálati év bevezetéséhez alkotmánymódosításra lenne szükség, amelyhez jelenleg nincs meg a parlamenti többség. Ennek ellenére szerinte fontos, hogy a társadalomban már most elinduljon a vita egy „új szolgálati eszményről”.



