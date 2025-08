Németország vadászgépekkel reagált az orosz fenyegetésre

Németország öt Eurofighter típusú vadászgépet telepít Lengyelországba, emellett katonákat is küldött varsói kérésre. A német légierő szóvivője kedden közölte, hogy az Eurofighter* típusú vadászgépek a minszk mazowiecki katonai repülőtéren állomásoznak. A hivatalos beszámolók szerint a Varsótól keletre fekvő repülőtérről való bevetés nagyjából egy hónapig tart majd. Körülbelül 150 német katona is tartózkodik a helyszínen. Lengyelország, ami EU- és NATO-tagállam, az orosz–ukrán háború kitörése óta fontos politikai és katonai támogatója Kijevnek. Emellett központi szerepet játszik a nyugati katonai segítségnyújtás logisztikai elosztásában is. Lengyelország saját magát is fenyegetve érzi Oroszország részéről, és nagyszabású fegyverkezésbe kezdett.

Németország vadászgépeket telepített a NATO keleti szárnyára

Fotó: MI NEWS / NurPhoto

Németország lengyel kérésre reagált

A német légierő már április óta segíti a lengyel fegyveres erőket Lengyelország légterének ellenőrzésében. Eddig azonban a német vadászgépek a rostocki bázisról szálltak fel. A mostani áthelyezéssel Németország egy lengyel kérésre reagál – közölték. Boris Pistorius védelmi miniszter már januárban bejelentette ezt a lépést.

A gépek a NATO keleti szárnyán lévő légtér védelmében nyújtanak támogatást – közölte a lengyel fegyveres erők főparancsnoksága az X platformon.

Ez egy újabb példája a szövetséges partnerek együttműködésének és valódi elkötelezettségüknek Közép- és Kelet-Európa biztonsága iránt

– számolt be róla az Exxpress.

*Az Eurofighter Typhoon egy negyedik generációs vadászbombázó repülőgép, melyet négy európai ország: Nagy-Britannia, Németország, Olaszország és Spanyolország közös összefogással fejlesztett ki. Az Eurofighter jelenleg kilenc nemzetnél áll szolgálatban melyek az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Spanyolország, Szaúd-Arábia, Omán, Katar, Kuvait és Ausztria.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy kiderült Putyin titkos ukrajnai terve, és még az EU-csatlakozás előtt végre akarja hajtani.