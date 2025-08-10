Izraelnek nincs más választása, mint befejezni a feladatot

Határozott hangnemben vázolta Izrael a Gázai övezettel kapcsolatos terveit a nemzetközi újságíróknak Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök – számol be róla a Le Monde francia napilap.
Izraelnek „nincs más választása, mint befejezni a munkát és teljes vereséget mérni a Hamászra” – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy a tervezett gázai offenzíva a leggyorsabb módja a háború befejezésének.
A miniszterelnök beszéde az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülése előtt hangzott el, ahol Izrael Gáza városának ellenőrzés alá vonására irányuló tervét vitatják meg. Netanjahu hangsúlyozta, hogy céljuk nem Gáza megszállása, hanem felszabadítása, és visszautasította az általa „globális hazugságkampánynak” nevezett kritikákat.
Az izraeli vezető konkrét célokat is megfogalmazott Gázával kapcsolatban, köztük a terület demilitarizálását, az izraeli hadsereg „elsődleges biztonsági ellenőrzését”, valamint egy nem izraeli polgári adminisztráció létrehozását.
Netanjahu azt is bejelentette, hogy utasította a hadsereget, hogy engedjenek be több külföldi újságírót Gázába, ami jelentős változás lenne a jelenlegi gyakorlathoz képest.
Míg az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt európai tagja képviseletében Szlovénia ENSZ-nagykövete, Samuel Zbogar arról beszélt, hogy Izrael lépése amellett, hogy további humanitárius katasztrófát okoz Gázában, az ott fogva tartott izraeli túszok életét is további veszélybe sodorja. Azonban a Biztonsági Tanácsban vétójoggal rendelkező Egyesült Államok aligha fogja hagyni, hogy szövetségese ellen bármilyen konkrét intézkedés szülessen.