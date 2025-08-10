Izraelnek nincs más választása, mint befejezni a feladatot

Határozott hangnemben vázolta Izrael a Gázai övezettel kapcsolatos terveit a nemzetközi újságíróknak Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök – számol be róla a Le Monde francia napilap.

Netanjahu az ENSZ BT ülése előtt beszélt az újságíróknak (Fotó: AFP)

Izraelnek „nincs más választása, mint befejezni a munkát és teljes vereséget mérni a Hamászra” – fogalmazott a kormányfő, hozzátéve, hogy a tervezett gázai offenzíva a leggyorsabb módja a háború befejezésének.

A miniszterelnök beszéde az ENSZ Biztonsági Tanácsának rendkívüli ülése előtt hangzott el, ahol Izrael Gáza városának ellenőrzés alá vonására irányuló tervét vitatják meg. Netanjahu hangsúlyozta, hogy céljuk nem Gáza megszállása, hanem felszabadítása, és visszautasította az általa „globális hazugságkampánynak” nevezett kritikákat.

Netanjahu konkrét célokról is beszélt

Az izraeli vezető konkrét célokat is megfogalmazott Gázával kapcsolatban, köztük a terület demilitarizálását, az izraeli hadsereg „elsődleges biztonsági ellenőrzését”, valamint egy nem izraeli polgári adminisztráció létrehozását.

Our goal is not to occupy Gaza. Our goal is to free Gaza from Hamas terrorists.



Watch my Press conference with foreign media >> pic.twitter.com/42hP6399nN — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) August 10, 2025

Netanjahu azt is bejelentette, hogy utasította a hadsereget, hogy engedjenek be több külföldi újságírót Gázába, ami jelentős változás lenne a jelenlegi gyakorlathoz képest.

Míg az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt európai tagja képviseletében Szlovénia ENSZ-nagykövete, Samuel Zbogar arról beszélt, hogy Izrael lépése amellett, hogy további humanitárius katasztrófát okoz Gázában, az ott fogva tartott izraeli túszok életét is további veszélybe sodorja. Azonban a Biztonsági Tanácsban vétójoggal rendelkező Egyesült Államok aligha fogja hagyni, hogy szövetségese ellen bármilyen konkrét intézkedés szülessen.