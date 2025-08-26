Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Figyelem! Ez a nagybank hamarosan megszünteti a bankkártyáját

NGO

Lebukott egy osztrák NGO, ami a rasszizmust vizsgálta

37 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A ZARA nevű szervezet 2019 és 2024 között közel egymillió euró támogatást kapott osztrák állami forrásokból. Az NGO szervezet minden évben publikálja rasszizmussal kapcsolatos jelentését, amely azonban egyre több kritikát vált ki. A bécsi ÖVP képviselője szerint a jelentés nem tesz különbséget súlyos ügyek és apró konfliktusok között, így a számok félrevezetőek.
Link másolása
Vágólapra másolva!
NGOZARArasszizmusÖVP

Azoknak az NGO-knak a listája, amelyek bőkezű állami forrásokból finanszírozzák magukat, egyre hosszabb – és a kritika is egyre erősebb. A Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) nevű, osztrák székhelyű egyesület a rendelkezésre álló dokumentumok szerint 2019 és 2024 között közel egymillió eurós támogatást kapott – írja az Exxpress.

Lebukott egy osztrák NGO, a ZARA
Lebukott egy osztrák NGO, a ZARA
Fotó: ASKIN KIYAGAN / ANADOLU AGENCY

Kritikát kapott az NGO a bécsi városi tanácstól

A bécsi városi tanácsban Caroline Hungerländer, az ÖVP képviselője már 2023-ban világossá tette, miért nem tudják támogatni a ZARA-jelentés finanszírozását. Fő kifogás pedig a differenciálás hiánya volt. A jelentés ugyanis nem tesz különbséget a valóban súlyos esetek és az egyszerű viták között. Minden bejelentést azonnal rasszizmussal kapcsolatos esetként könyvelt el a szervezet – fogalmazott Hungerländer. Különösen élesen bírálta az NGO nyelvi megközelítését: A ZARA a „fehér” szót szándékosan dőlt betűvel írja, hogy ezzel „társadalmi, gazdasági és politikai privilégiumokat” jelöljön. 

Az én meghatározásom szerint pontosan ez rasszista: minden fehér embert automatikusan hatalmi előnyökhöz kötni – függetlenül az egyéni háttértől

 – mondta Hungerländer, aki veszélyes identitáspolitikáról beszélt. A ZARA jelentéseiben valóban nem szerepelnek részletes bontások. 2024-ben összesen 1647 rasszizmus-bejelentést regisztráltak, ebből 1009 eset (61 százalék) online, 638 eset (39 százalék) offline rasszizmushoz kapcsolódott.

Érdekes tény, hogy az online rasszizmus esetében a bejelentések túlnyomó többsége nem az érintettektől, hanem harmadik felektől származott – a jelentés szerint tízből nyolc esetben tanúk jelentettek. Az offline eseteknél ezzel szemben gyakoribb, hogy az áldozatok maguk teszik meg a bejelentést. Kritikusok szerint a ZARA minden hívást és online bejelentést ellenőrzés nélkül beemelt a statisztikába, így a jelentéktelen ügyek ugyanúgy számítottak, mint a valóban súlyos esetek – így az eredmény is drámaibb lett.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy nyilvánosságra hozták az Európai Bizottság NGO-szerződéseit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!