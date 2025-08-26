Lebukott egy osztrák NGO, ami a rasszizmust vizsgálta

Azoknak az NGO-knak a listája, amelyek bőkezű állami forrásokból finanszírozzák magukat, egyre hosszabb – és a kritika is egyre erősebb. A Zivilcourage und Anti-Rassismus-Arbeit (ZARA) nevű, osztrák székhelyű egyesület a rendelkezésre álló dokumentumok szerint 2019 és 2024 között közel egymillió eurós támogatást kapott – írja az Exxpress.

Lebukott egy osztrák NGO, a ZARA

Kritikát kapott az NGO a bécsi városi tanácstól

A bécsi városi tanácsban Caroline Hungerländer, az ÖVP képviselője már 2023-ban világossá tette, miért nem tudják támogatni a ZARA-jelentés finanszírozását. Fő kifogás pedig a differenciálás hiánya volt. A jelentés ugyanis nem tesz különbséget a valóban súlyos esetek és az egyszerű viták között. Minden bejelentést azonnal rasszizmussal kapcsolatos esetként könyvelt el a szervezet – fogalmazott Hungerländer. Különösen élesen bírálta az NGO nyelvi megközelítését: A ZARA a „fehér” szót szándékosan dőlt betűvel írja, hogy ezzel „társadalmi, gazdasági és politikai privilégiumokat” jelöljön.

Az én meghatározásom szerint pontosan ez rasszista: minden fehér embert automatikusan hatalmi előnyökhöz kötni – függetlenül az egyéni háttértől

– mondta Hungerländer, aki veszélyes identitáspolitikáról beszélt. A ZARA jelentéseiben valóban nem szerepelnek részletes bontások. 2024-ben összesen 1647 rasszizmus-bejelentést regisztráltak, ebből 1009 eset (61 százalék) online, 638 eset (39 százalék) offline rasszizmushoz kapcsolódott.

Érdekes tény, hogy az online rasszizmus esetében a bejelentések túlnyomó többsége nem az érintettektől, hanem harmadik felektől származott – a jelentés szerint tízből nyolc esetben tanúk jelentettek. Az offline eseteknél ezzel szemben gyakoribb, hogy az áldozatok maguk teszik meg a bejelentést. Kritikusok szerint a ZARA minden hívást és online bejelentést ellenőrzés nélkül beemelt a statisztikába, így a jelentéktelen ügyek ugyanúgy számítottak, mint a valóban súlyos esetek – így az eredmény is drámaibb lett.

