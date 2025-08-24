Csúcsra járatott üldözés, van, ahol élve égeti el a keresztényeket

A nemzetközi keresztény szervezetek szerint Nigéria az az ország, ahol óránként meggyilkolnak egy keresztényt. A támadások leggyakoribb elkövetői az iszlamista fulani pásztorok, de aktív a Boko Haram és az Iszlám Állam Nyugat-Afrikai Tartománya is. A 2024 eleje óta tartó erőszakhullámban 7087 keresztényt öltek meg, több mint 7800-at pedig elraboltak. A szörnyű adatok szerint havonta ezer, naponta harminc ember esik áldozatul az iszlamista gyűlöletnek, írja a V4NA.

Nigéria vezet a keresztények elleni gyilkosságokban: óránként egy halott, de a nyugat elfordítja a fejét.

Fotó: AFP

Nigéria a keresztényüldözés központja lett

A legvéresebb támadások közül is kiemelkedik a yelwatai mészárlás, ahol egyetlen éjjel alatt 280 keresztényt öltek meg. A Genocide Watch szerint sokakat közülük élve égettek el, miközben a támadók „Allahu akbar” kiáltásokat hallattak. Az eset Benue államban történt, ahol idén már több mint 1100 hívő halt meg.

Plateau államban további 806 áldozatot számoltak össze.

Mindezek ellenére a nigériai kormány nemcsak hogy nem lép fel érdemben a gyilkosok ellen, de sok esetben a helyi hatóságok a túlélőket és az egyházi vezetőket is elhallgattatják. A keresztény segélyszervezetek szerint például Kaduna államban 2024-ben megtiltották a papoknak, hogy a nyilvánosság előtt beszéljenek a mészárlásokról, és felszólították őket, hogy ne forduljanak a médiához.

A jelentések szerint Nigériában jelenleg 22 iszlamista terrorszervezet működik.

Az ország lakosságának mintegy 46 százaléka keresztény, a muszlimok aránya nagyjából ugyanekkora, mégis a hatalom gyakran a támadók oldalára áll. Az egyik segélyszervezet adatai szerint 2022 októberétől 2023 szeptemberéig világszerte elkövetett kereszténygyilkosságok 82 százaléka, valamint az emberrablások 84 százaléka Nigériához köthető.

A nyugati média ennek ellenére vagy hallgat a történtekről, vagy bagatellizálja az iszlamista dimenziót.

A yelwatai vérengzésről szóló egyik német televíziós riport például a klímaváltozást nevezte meg a mészárlás kiváltó okaként, ezzel elkenve a vallási indíttatást.